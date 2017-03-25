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    Фернандес заявил, что ждет возможности выйти на поле в составе сборной России

    Защитник сборной России Марио Фернандес подчеркнул, что пока неизвестно, когда он сможет сыграть за национальную команду. При этом, 26-летний футболист отметил, что ждет возможности выйти на поле в составе сборной.

    Также игрок заявил, что подопечным Станислава Черчесова нужно хорошо подготовиться к контрольному матчу с Бельгией, которая является очень сильным коллективом.

    «Еще не знаю, когда смогу сыграть. Я делаю все, что могу, что от меня зависит. Жду возможности выйти на поле в составе сборной.

    Я многое понимаю по-русски, но говорить хорошо не могу, поэтому сейчас рядом со мной переводчик, который мне помогает. На тренировках мне все понятно, видно, чего хочет тренер. Приняли меня очень хорошо. И тренеры, и игроки. Атмосфера отличная.

    Бельгия – очень сильная команда. Я сталкивался с ее игроками. Нужно подготовиться как следует», – сказал Фернандес.

    Встреча Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта, в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2017 13:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 марта 2017, 19:55

      Уже Мутко сказал что с Бельгией Марио не будет играть !!!! Так что не хер там будет смотреть единственый нормальный полевой игрок и тот не играет дур дом !! Закалебали уже

      1
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 25 марта 2017, 22:41

      Да пох.... пусть играет,если толк от этого будет

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 марта 2017, 18:41

      Только это будет уже не сб. России, если игроки по русски не понимают, и
      не говорят.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Zeff 26 марта 2017, 21:00

      а половина состава Негров в англии франции тебя не смущает?? или по твоему они Полу ганцы полу французы больше европейцы?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Cant Stop 27 марта 2017, 03:43

      Все африканские страны, в недавнем прошлом колонии. Британские, французские, испанские, португальские. Так что у них совсем другая история взаимоотношений.
      А мне не хотелось бы видеть их в нашей сборной.
      Кстати немцев, англичан и прочих тоже.
      Пусть уж наши играют, если могут. Иностранцы в сборной это для меня неприемлемо.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Zeff 27 марта 2017, 08:17

      какие Иностранц, у него есть пасспорт России , он теперь такой же россиянин как и ты

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Cant Stop 27 марта 2017, 17:01

      Нет. Он всегда будет иностранцем, с российским паспортом. Я бы запретил давать паспорта кому попало.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 17:36

      Лучше этого не делать, товарищ Фернандес! Пусть тебя никто лучше в мире не знает, чем будут говорить, что ты выступаешь в сборной России. Сборная России-это конец профессиональной карьеры. Там можно и с дворовой любительской подготовкой, выступать лучше, чем сейчас, это делает так называемая, професмиональная сборная.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 марта 2017, 17:03

      Марио, одумайся пока не поздно!!!

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 марта 2017, 16:41

      Марио бесспорно игрок и защитник с большой буквы,но таких как он профессионалов нужно ещё 9 и тогда только сборная оживет!!! А Акинфеев при такой обороне в поле не воин,так как он один..

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 марта 2017, 16:03

      Лишь бы в кеглю не превратился как остальные.

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      Рейтинг: +222

      Зэб 25 марта 2017, 15:08

      Выйдешь и сразу порвете всех.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 15:07

      Один в поле не воин.

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