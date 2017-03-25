Фернандес заявил, что ждет возможности выйти на поле в составе сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес подчеркнул, что пока неизвестно, когда он сможет сыграть за национальную команду. При этом, 26-летний футболист отметил, что ждет возможности выйти на поле в составе сборной.

Также игрок заявил, что подопечным Станислава Черчесова нужно хорошо подготовиться к контрольному матчу с Бельгией, которая является очень сильным коллективом.

«Еще не знаю, когда смогу сыграть. Я делаю все, что могу, что от меня зависит. Жду возможности выйти на поле в составе сборной.

Я многое понимаю по-русски, но говорить хорошо не могу, поэтому сейчас рядом со мной переводчик, который мне помогает. На тренировках мне все понятно, видно, чего хочет тренер. Приняли меня очень хорошо. И тренеры, и игроки. Атмосфера отличная.

Бельгия – очень сильная команда. Я сталкивался с ее игроками. Нужно подготовиться как следует», – сказал Фернандес.

Встреча Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта, в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.