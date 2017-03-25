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    Куасси: «У России отличная команда. Ей нужно дать время»

    Полузащитник «Селтика» и сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси, ранее выступавший за «Краснодар», подвел итоги товарищеского матча против команды России (2:0). Хавбек подчеркнул, что российской сборной нужно дать время.

    «Мы очень рады, что выиграли 2:0, знали, что будет сложная игра. Мы сосредоточились, отдали себя полностью – это была прекрасная игра. У России сильная команда, но у нас было больше концентрации на поле, хотя не могу сказать, что соперники плохо сыграли.

    Я думаю, что болельщики сборной России были недовольны игрой, поэтому свистели, но команда перестраивается, нужно время для слаженной игры. Мы были на поле лучше. Я не могу сказать, что наша сборная явно сильнее. У России отличная команда – в обеих сборных идет перестройка, по одной игре команду судить нельзя, поэтому ей нужно дать время», – сказал Куасси.

    Источник: Р-Спорт

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    25.03.2017 09:21
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 25 марта 2017, 11:02

      устали ждать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 25 марта 2017, 09:48

      Лет 50...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 марта 2017, 09:40

      Успокоил

      0
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