Куасси: «У России отличная команда. Ей нужно дать время»

Полузащитник «Селтика» и сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси, ранее выступавший за «Краснодар», подвел итоги товарищеского матча против команды России (2:0). Хавбек подчеркнул, что российской сборной нужно дать время.

«Мы очень рады, что выиграли 2:0, знали, что будет сложная игра. Мы сосредоточились, отдали себя полностью – это была прекрасная игра. У России сильная команда, но у нас было больше концентрации на поле, хотя не могу сказать, что соперники плохо сыграли.

Я думаю, что болельщики сборной России были недовольны игрой, поэтому свистели, но команда перестраивается, нужно время для слаженной игры. Мы были на поле лучше. Я не могу сказать, что наша сборная явно сильнее. У России отличная команда – в обеих сборных идет перестройка, по одной игре команду судить нельзя, поэтому ей нужно дать время», – сказал Куасси.