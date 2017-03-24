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    Издевательский гол Заха и мощный выстрел Коджиа принесли Кот-д'Ивуару победу над сборной России

    Сегодня в Краснодаре прошел товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Гости одержали победу благодаря красивым голам в исполнении Джонатана Коджиа и Вилфрида Заха.

    Следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против команды Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.

    0:1 – Коджиа, 30

    0:2 – Заха, 70

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 20:52
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +411

      aam 25 марта 2017, 16:19

      РФПЛ это офигенный отмыв бабок. Всей стране пудрят мозги своим футболом, а на деле нет никакого футбола. И никто не собирается играть и развивать эту третью беду России. Всем околофутбольным прихлебалам нужны только бабосики. Как бы сказал наш Великий комментатор: такой футбол нам не нужен.

      1
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 25 марта 2017, 06:54

      С каждым днем все хуже и хуже наша игра. На ЧМ будет позор

      1
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      Рейтинг: +56

      alSm 24 марта 2017, 23:45

      хотел посмотреть матч, но задержали на работе!!! ..СПАСИБО ВАМ, НАЧАЛЬНИКИ - ПОБЕРЕГЛИ МОИ НЕРВЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      gachisho 24 марта 2017, 23:23

      Россия - Бельгия 0:4

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 24 марта 2017, 22:25

      Да, начинать надо с нуля( имею ввиду з/плату).

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 24 марта 2017, 22:22

      Это просто тренировочный матч. Ничего страшного не произошло

      -3
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 24 марта 2017, 22:19

      Оба гола конечно, это для наших падучих "нападающих" настоящий мастер-класс!

      3
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      Рейтинг: +30

      gachisho > Виталий1 24 марта 2017, 23:26

      Им теперь снится будут эти проходы, особенно Конифею.

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 24 марта 2017, 21:59

      вот даже не знаю - стадионов понастроили, а играть то на них начнут не раньше, чем лет через 10, когда новое поколение вырастет. Этих уже никак не починить..

      2
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      Рейтинг: +18

      Intermilano161 24 марта 2017, 21:42

      Расстрелять всех

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 марта 2017, 21:40

      Мудачье! Сидите дома! Хватит позорить страну!

      -1
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      Рейтинг: +30

      gachisho > lekseij2007 24 марта 2017, 23:28

      Им зарабатывать надо, ты что....

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