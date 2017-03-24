Издевательский гол Заха и мощный выстрел Коджиа принесли Кот-д'Ивуару победу над сборной России

РФПЛ это офигенный отмыв бабок. Всей стране пудрят мозги своим футболом, а на деле нет никакого футбола. И никто не собирается играть и развивать эту третью беду России. Всем околофутбольным прихлебалам нужны только бабосики. Как бы сказал наш Великий комментатор: такой футбол нам не нужен.
Сегодня в Краснодаре прошел товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Гости одержали победу благодаря красивым голам в исполнении Джонатана Коджиа и Вилфрида Заха.
Следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против команды Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.
0:1 – Коджиа, 30
0:2 – Заха, 70