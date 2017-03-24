Издевательский гол Заха и мощный выстрел Коджиа принесли Кот-д'Ивуару победу над сборной России

Сегодня в Краснодаре прошел товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара. Гости одержали победу благодаря красивым голам в исполнении Джонатана Коджиа и Вилфрида Заха.

Следующий матч сборная России проведет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против команды Бельгии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Представляем вашему вниманию оба забитых мяча данной встречи.

0:1 – Коджиа, 30

0:2 – Заха, 70