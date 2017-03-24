Симеоне подтвердил, что Гризманн летом может покинуть «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может уйти из мадридского клуба по окончании сезона. Об этом заявил главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Напомним, ранее сообщалось, что 24-летний француз близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

«Да, Гризманн может покинуть «Атлетико» этим летом. У него есть пункт отступных в контракте», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 27 матчах.