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Карпин за введение системы фиксации голов в футболе

24 марта 2017, 06:30
4

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил работу арбитров в матчах российской Премьер-лиги. Он считает необходимым введение системы фиксации голов в футболе.

– В последнее время ходит много разговоров на тему качества судейства в РФПЛ. Как вы оцените работу арбитров?

– Нормально. Были спорные эпизоды, но они есть всегда.

– Как можно решить эту проблему?

– Мы живем в XXI веке, и ответ на этот вопрос лежит на поверхности. В теннисе это есть, в хоккее это есть. Почему нельзя ввести систему фиксации гола в футболе – я не понимаю.

– Руководство РФС заявляло, что сумма установки и функционирования подобной системы может составить порядка 1 миллиона долларов на каждый матч.

– Не согласен, не верю. В моем понимании затраты на установку данной системы должны нести клубы. Иногда цена одного засчитанного гола – попадание в Лигу чемпионов. А тут речь уже идет о сумме в 15–20 миллионов евро призовых только за участие в самом престижном европейском клубном турнире.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий
Комментарии (4)
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spartakuz
1490328511
Совершенно верно!
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Munez89
1490331637
Да уже почти все за это нововведение выступают.Пора это ввести офф циально везде!
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STALKER27
1490341269
Прав Валера!!!
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VVM1964
1490373579
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 %
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