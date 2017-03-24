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    Карпин за введение системы фиксации голов в футболе

    Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил работу арбитров в матчах российской Премьер-лиги. Он считает необходимым введение системы фиксации голов в футболе.

    – В последнее время ходит много разговоров на тему качества судейства в РФПЛ. Как вы оцените работу арбитров?

    – Нормально. Были спорные эпизоды, но они есть всегда.

    – Как можно решить эту проблему?

    – Мы живем в XXI веке, и ответ на этот вопрос лежит на поверхности. В теннисе это есть, в хоккее это есть. Почему нельзя ввести систему фиксации гола в футболе – я не понимаю.

    – Руководство РФС заявляло, что сумма установки и функционирования подобной системы может составить порядка 1 миллиона долларов на каждый матч.

    – Не согласен, не верю. В моем понимании затраты на установку данной системы должны нести клубы. Иногда цена одного засчитанного гола – попадание в Лигу чемпионов. А тут речь уже идет о сумме в 15–20 миллионов евро призовых только за участие в самом престижном европейском клубном турнире.

    Источник: Известия

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    24.03.2017 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:41

      Прав Валера!!!

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 марта 2017, 08:00

      Да уже почти все за это нововведение выступают.Пора это ввести офф циально везде!

      0
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 24 марта 2017, 07:08

      Совершенно верно!

      3
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