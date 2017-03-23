Перес намекнул на возможное приобретение «Реалом» Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес намекнул, что мадридский клуб может приобрести у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе. По словам функционера, 18-летний игрок может составить дуэт французских форвардов сливочных вместе с Каримом Бензема.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе 80 миллионов евро.

«Дуэт Бензема – Мбаппе? Все возможно, но я не хочу говорить об этом в данный момент сезона», – сказал Перес.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Монако» в Лиге 1 21 матч, в которых записал на свой счет 12 голов и пять результативных передач.