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    Перес намекнул на возможное приобретение «Реалом» Мбаппе

    Президент «Реала» Флорентино Перес намекнул, что мадридский клуб может приобрести у «Монако» нападающего Килиана Мбаппе. По словам функционера, 18-летний игрок может составить дуэт французских форвардов сливочных вместе с Каримом Бензема.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе 80 миллионов евро.

    «Дуэт Бензема – Мбаппе? Все возможно, но я не хочу говорить об этом в данный момент сезона», – сказал Перес.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Монако» в Лиге 1 21 матч, в которых записал на свой счет 12 голов и пять результативных передач.

    Источник: AS

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    23.03.2017 22:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 6 апреля 2017, 10:44

      Азар лучше чем молодых людей который вообще не знаешь завтра что будет с ними?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 марта 2017, 07:29

      где он намекнул то?))))

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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 марта 2017, 00:28

      да не пойдет он никуда

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