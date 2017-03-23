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    Предложение о покупке Мбаппе за 110 миллионов делал «Манчестер Юнайтед»

    В прошедшую среду появилась информация о том, что «Монако» отклонил предложение клуба английской Премьер-лиги о покупке форварда Килиана Мбаппе за 110 миллионов евро. Как сообщает сегодня Cope, этим клубом является «Манчестер Юнайтед».

    Также известно, что «Реал» ранее предлагал за 18-летнего игрока 80 миллионов евро, но эта информация не нашла подтверждения.

    В текущем сезоне Мбаппе провел 22 игры в Лиге 1, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач. Его номинальная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 11:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 23 марта 2017, 17:21

      10 и 110 это космос)))

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 23 марта 2017, 16:14

      Уже одного купили за такие бешеные деньги "когда" и что он даже 110 не отработал!!!!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 12:29

      У него не мино райола агент?)))

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2017, 12:17

      На эти деньги можно построить стадион с базой, интернатом и ещё кучей всего. Ладно в Англии дофига инфраструктуры, но можно в той же Африке такое сделать, Азии, России. Сразу рост имиджа + приток молодых талантов, не говоря о благотворительности)) Ну это в качестве примера.

      Это дебилизм, и ещё больший дебилизм, что Монако не согласился. Мне всё равно кажется, это утка.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Danish Dynamite 23 марта 2017, 12:43

      За 110 лямов в России только бумажки нарисуют, проведут конкурс, может быть успеют построить временный туалет для строителей. И все, деньги закончатся, начнутся корректировки бюджета. Пример, стадион Крестоввский.

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 марта 2017, 11:48

      ставки растут.куда вздувают так цены

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 марта 2017, 11:48

      Футбольный рыночный мир сошёл с ума!!! Вы вспомните ск-ко стоит Зубастик Роналдо, Зидан, Марадона и др. Звезды... Ещё скажите что инфляция!!!???

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 марта 2017, 11:47

      им не хватило марсьяля....

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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 марта 2017, 11:32

      Много.. Игрок отличный, но пока он этих денег не стоит..

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2017, 11:32

      18 лет-110 млн евро, совсем сума сошли

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