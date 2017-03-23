Предложение о покупке Мбаппе за 110 миллионов делал «Манчестер Юнайтед»

В прошедшую среду появилась информация о том, что «Монако» отклонил предложение клуба английской Премьер-лиги о покупке форварда Килиана Мбаппе за 110 миллионов евро. Как сообщает сегодня Cope, этим клубом является «Манчестер Юнайтед».

Также известно, что «Реал» ранее предлагал за 18-летнего игрока 80 миллионов евро, но эта информация не нашла подтверждения.

В текущем сезоне Мбаппе провел 22 игры в Лиге 1, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач. Его номинальная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.