Предложение о покупке Мбаппе за 110 миллионов делал «Манчестер Юнайтед»

В прошедшую среду появилась информация о том, что «Монако» отклонил предложение клуба английской Премьер-лиги о покупке форварда Килиана Мбаппе за 110 миллионов евро. Как сообщает сегодня Cope, этим клубом является «Манчестер Юнайтед».
Также известно, что «Реал» ранее предлагал за 18-летнего игрока 80 миллионов евро, но эта информация не нашла подтверждения.
В текущем сезоне Мбаппе провел 22 игры в Лиге 1, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач. Его номинальная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
Источник: Бомбардир.ру
Это дебилизм, и ещё больший дебилизм, что Монако не согласился. Мне всё равно кажется, это утка.