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  • Предложение о покупке Мбаппе за 110 миллионов делал «Манчестер Юнайтед»

Предложение о покупке Мбаппе за 110 миллионов делал «Манчестер Юнайтед»

23 марта 2017, 11:30
10

В прошедшую среду появилась информация о том, что «Монако» отклонил предложение клуба английской Премьер-лиги о покупке форварда Килиана Мбаппе за 110 миллионов евро. Как сообщает сегодня Cope, этим клубом является «Манчестер Юнайтед».

Также известно, что «Реал» ранее предлагал за 18-летнего игрока 80 миллионов евро, но эта информация не нашла подтверждения.

В текущем сезоне Мбаппе провел 22 игры в Лиге 1, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач. Его номинальная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Манчестер Юнайтед Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (10)
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Asbjorn
1490257938
18 лет-110 млн евро, совсем сума сошли
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mauxa
1490257979
Много.. Игрок отличный, но пока он этих денег не стоит..
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84aivengo
1490258822
им не хватило марсьяля....
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simoron81
1490258881
Футбольный рыночный мир сошёл с ума!!! Вы вспомните ск-ко стоит Зубастик Роналдо, Зидан, Марадона и др. Звезды... Ещё скажите что инфляция!!!???
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спартак спартаков1
1490258931
ставки растут.куда вздувают так цены
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Danish Dynamite
1490260668
На эти деньги можно построить стадион с базой, интернатом и ещё кучей всего. Ладно в Англии дофига инфраструктуры, но можно в той же Африке такое сделать, Азии, России. Сразу рост имиджа + приток молодых талантов, не говоря о благотворительности)) Ну это в качестве примера.
Это дебилизм, и ещё больший дебилизм, что Монако не согласился. Мне всё равно кажется, это утка.
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mihail200606
1490261346
У него не мино райола агент?)))
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dimon2602
1490274891
Уже одного купили за такие бешеные деньги "когда" и что он даже 1\10 не отработал!!!!
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ВoВ
1490278892
10 и 110 это космос)))
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