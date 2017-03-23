Головин назвал Акинфеева легендой

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высоко оценил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева. По словам хавбека, 30-летнего россиянина уже можно считать легендой.

Напомним, ранее вратарь побил рекорд Льва Яшина по числу «сухих» матчей в рамках национального чемпионата. Сейчас в активе Акинфеева значатся 162 игры без пропущенных мячей.

«Да, я бы употребил в его отношении слово легенда. Он – лучший вратарь России, безусловно. Его рекорд? Особо даже не разговариваем на эту тему. Всех больше волнуют командные заслуги.

Может, со стороны кажется, что он далеко от всех, а на самом деле он спокойный, всегда подскажет на тренировке. В свое время, когда я переходил из дубля в основную команду, он мне много помогал, подсказывал, чтобы я не боялся действовать, брать игру на себя», – сказал Головин.

Сегодня, 23 марта, Акинфеев был назначен капитаном сборной России.