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    Головин назвал Акинфеева легендой

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин высоко оценил игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева. По словам хавбека, 30-летнего россиянина уже можно считать легендой.

    Напомним, ранее вратарь побил рекорд Льва Яшина по числу «сухих» матчей в рамках национального чемпионата. Сейчас в активе Акинфеева значатся 162 игры без пропущенных мячей.

    «Да, я бы употребил в его отношении слово легенда. Он – лучший вратарь России, безусловно. Его рекорд? Особо даже не разговариваем на эту тему. Всех больше волнуют командные заслуги.

    Может, со стороны кажется, что он далеко от всех, а на самом деле он спокойный, всегда подскажет на тренировке. В свое время, когда я переходил из дубля в основную команду, он мне много помогал, подсказывал, чтобы я не боялся действовать, брать игру на себя», – сказал Головин.

    Сегодня, 23 марта, Акинфеев был назначен капитаном сборной России.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2017 18:12
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 марта 2017, 11:19

      Да скоро Яшина затмит - что бы все это значило -так можно всех легендами называть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 24 марта 2017, 00:10

      Вы все легенды ЧМ-14, ЧЕ-16. Куда уж дальше? Скоро начнёте проигрывать Эстонии, Люксембургу, Фарерам и т.д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 23 марта 2017, 20:24

      А кто такой Головин? Полузащитник Омского "Газмяс"?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 23 марта 2017, 20:17

      Легенда №42)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 марта 2017, 20:04

      Просто смешно!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 марта 2017, 19:25

      конечно легенда.. в ЛЧ его рекорд вечен..

      4
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      ...
      Рейтинг: +103

      Серго24 > кошмарик 23 марта 2017, 19:29

      дурачье...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Серго24 23 марта 2017, 23:40

      зачем так про конифея??

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > кошмарик 24 марта 2017, 11:19

      я про тебя...скажи мне пожалуйста вратаря лучше Акинфеева хотя бы за 15 лет?

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Серго24 24 марта 2017, 11:23

      полно - я бы посмотрел на него если бы он стоял в воротах Арсенала или там Томи - это был бы показател а так за спиной защитый сборной - это не показатель

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > ijgjr 24 марта 2017, 11:43

      ну если только Лодыркин

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Серго24 24 марта 2017, 21:07

      только что конифей показал свое мастерство.. аж 2 раза!

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > кошмарик 25 марта 2017, 00:31

      с удовольствием писал?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 18:55

      легенда - рекордсмен!

      2
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      Рейтинг: +81

      zohan383 23 марта 2017, 18:53

      че-то головин разговорился много, звездой себя почувствовал?

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > zohan383 23 марта 2017, 19:26

      С языка сорвал, разговорился этот "молокосос " Пора Черчесову штрафы давать этим говорунам !!!!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 марта 2017, 18:50

      Командные заслуги тоже так себе. Особенно в ЛЧ

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