Симеоне заявил, что Гризманн может в любое время покинуть «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не исключил возможности, что нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн может покинуть команду. Ранее сообщалось, что форвард летом присоединится к «Манчестер Юнайтед».

«В его контракте есть пункт, по которому он может покинуть «Атлетико». Поэтому нет никакой гарантии, что Гризманн не покинет команду. Однажды он сказал мне: «Если ты останешься, то не уйду и я». Я согласился. Мы начали работу о продлении контракта, и он остался.

Но теперь я не знаю, что может произойти. Не в моих силах запретить ему переходить в другую команду», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 27 матчей, в которых забил 14 матчей и сделал семь результативных передач.