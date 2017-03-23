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    Симеоне заявил, что Гризманн может в любое время покинуть «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не исключил возможности, что нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн может покинуть команду. Ранее сообщалось, что форвард летом присоединится к «Манчестер Юнайтед».

    «В его контракте есть пункт, по которому он может покинуть «Атлетико». Поэтому нет никакой гарантии, что Гризманн не покинет команду. Однажды он сказал мне: «Если ты останешься, то не уйду и я». Я согласился. Мы начали работу о продлении контракта, и он остался.

    Но теперь я не знаю, что может произойти. Не в моих силах запретить ему переходить в другую команду», – сказал Симеоне.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 27 матчей, в которых забил 14 матчей и сделал семь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2017 14:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 марта 2017, 17:02

      По игре он больше всего подходит для Челси,только нужен ли он Конте?...МЮ конечно он усилит,только что он выграет с ними,ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +15386

      японец 23 марта 2017, 17:00

      пусть сначала лигу чемпионов поможет выиграть,за последние три финала два проигрыша, обидно!!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 марта 2017, 15:34

      В МЮ, отлично.

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