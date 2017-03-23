«Арсенал» готов отдать 25 миллионов за Турана

Турка только турок может заменить) А если по хорошему то Турана надо отпускать и брать более молодого футболиста. Который при таких партнерах в атаке будет прогрессировать.
Лондонский «Арсенал» интересуется полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном. За турецкого футболиста английский клуб готов заплатить 25 миллионов фунтов. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
В «Арсенале» рассматривают Турана на место Месута Озила, контракт которого заканчивается в 2018 году. Ранее сообщалось, что Озилом интересуется «Фенербахче».
В нынешнем сезоне испанской Примеры Арда Туран провел за «Барселону» 17 матчей, забив три гола и сделав три голевые передачи.