«Арсенал» готов отдать 25 миллионов за Турана

Лондонский «Арсенал» интересуется полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном. За турецкого футболиста английский клуб готов заплатить 25 миллионов фунтов. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

В «Арсенале» рассматривают Турана на место Месута Озила, контракт которого заканчивается в 2018 году. Ранее сообщалось, что Озилом интересуется «Фенербахче».

В нынешнем сезоне испанской Примеры Арда Туран провел за «Барселону» 17 матчей, забив три гола и сделав три голевые передачи.