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    «Арсенал» готов отдать 25 миллионов за Турана

    Лондонский «Арсенал» интересуется полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном. За турецкого футболиста английский клуб готов заплатить 25 миллионов фунтов. Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

    В «Арсенале» рассматривают Турана на место Месута Озила, контракт которого заканчивается в 2018 году. Ранее сообщалось, что Озилом интересуется «Фенербахче».

    В нынешнем сезоне испанской Примеры Арда Туран провел за «Барселону» 17 матчей, забив три гола и сделав три голевые передачи.

    Источник: The Times

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    23.03.2017 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 марта 2017, 13:36

      Турка только турок может заменить) А если по хорошему то Турана надо отпускать и брать более молодого футболиста. Который при таких партнерах в атаке будет прогрессировать.

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