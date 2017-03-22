Озил может заменить ван Перси в «Фенербахче»

Не-не-не! Чтобы полноценно его заменить, он должен как следует пораковать еще в МЮ. Тогда будет прям 1 в 1.
В «Фенербахче» работают над возможностью подписания контракта с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. Он может стать полноценной заменой нападающего Робина ван Перси, который планирует сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье.
Стоит отметить, что действующий контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной Германии в «Манчестер Юнайтед».