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    Озил может заменить ван Перси в «Фенербахче»

    В «Фенербахче» работают над возможностью подписания контракта с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. Он может стать полноценной заменой нападающего Робина ван Перси, который планирует сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье.

    Стоит отметить, что действующий контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной Германии в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.03.2017 11:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 марта 2017, 08:13

      Не-не-не! Чтобы полноценно его заменить, он должен как следует пораковать еще в МЮ. Тогда будет прям 1 в 1.

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 марта 2017, 16:16

      Я больше верю в вариант с Манчестером тем более что там Жозе,который знает как использовать Месута по совместной работе в Реале .И Озилу к тому же пора уходить из Арсенала,он там начал тухнуть потихоньку,впрочим как и сам клуб.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 марта 2017, 14:29

      Зачем это ему?;

      1
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 марта 2017, 13:31

      Что я только что прочитал. Да его многие клубы топ чемпионатов возьмут с руками

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 марта 2017, 13:29

      Если этот трансфер все таки состоится, то данный переход для Озила, означает только одно, конец профессиональной карьеры.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 марта 2017, 12:05

      Зачем явную чушь выдавать за новость?

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 марта 2017, 12:04

      Зачем явную чушь выдавать за новость?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 22 марта 2017, 11:57

      Утка! Да и игроки разных позиций...

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 марта 2017, 11:44

      бред, в 28 лет со стоимостью в 43м.евро переходить в Турецкую лигу это смешно, если бы его продавали и он хотел играть в чемпионатах за первой пятёркой, его бы Зенит подписал или Китай, а так Озил думаю перейдёт ещё в хороший топ клуб

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > STAFOR13 22 марта 2017, 13:57

      дак Снейдер точно также переходил.примерно столько и стоил

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Rooney102 22 марта 2017, 14:14

      Снейдер переходил из-за конфликта Интера с ним вроде, стоил он 16 на трансфермаркт, и продали его всего за 6.38, а за Озила, если в Турцию не меньше 55-60 попросят как бы не больше

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 марта 2017, 11:40

      А что только Озил берите больше Суарес или Санчес. Фенер разбогател что ли.

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