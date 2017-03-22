Озил может заменить ван Перси в «Фенербахче»

В «Фенербахче» работают над возможностью подписания контракта с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом. Он может стать полноценной заменой нападающего Робина ван Перси, который планирует сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье.

Стоит отметить, что действующий контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной Германии в «Манчестер Юнайтед».