«Ростов» готов пойти на улучшение контракта Бердыева

После завершения сезона контракт Курбана Бердыева с «Ростовом» закончится. Руководство клуба рассчитывает на его продление, чтобы и в будущем сезоне сохранить 64-летнего специалиста. Подготовлено новое предложение Бердыеву на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.

Напомним, в 2016 году с приходом Бердыева дончане завоевали серебряные медали чемпионата России, а в нынешнем сезоне команда достойно представила Россию в Лиге чемпионов и Лиги Европы, пробившись в плей-офф турнира.