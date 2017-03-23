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«Ростов» готов пойти на улучшение контракта Бердыева

23 марта 2017, 06:42
25

После завершения сезона контракт Курбана Бердыева с «Ростовом» закончится. Руководство клуба рассчитывает на его продление, чтобы и в будущем сезоне сохранить 64-летнего специалиста. Подготовлено новое предложение Бердыеву на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.

Напомним, в 2016 году с приходом Бердыева дончане завоевали серебряные медали чемпионата России, а в нынешнем сезоне команда достойно представила Россию в Лиге чемпионов и Лиги Европы, пробившись в плей-офф турнира.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (25)
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PAVLODAR
1490241905
Терять такого специалисте нельзя !
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84aivengo
1490242530
еще бы спонсора нормального найти и усилиться достойно...
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Васьок86
1490243096
Да, Бердыев - достойный специалист, в Самаре со всеми фотографировался, раздавал автографы, подобрел)
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MURAD F. A.
1490244182
такого специалиста надо ценит. удачи Бердыеву и Ростову
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and4ever86
1490245143
Не повторяйте ошибок Рубина!
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ALeX-161-rus
1490245353
Отлично. Значит верим в светлое будущее!
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yudinvitalik
1490247256
теперь слово за самим Бердыевым))
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4agaaa
1490248186
Бесспорно тренер высочайшего уровня! Искренне благодарен ему за подъем уровня футбола в России!
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polyshuk23
1490252603
бердыеву нужен целый бланш лист ,а у ростова этого не смогут предложить если мясо отказало в этом бланш листе ,а от куда у ростова возьмутся деньги поля продадут в растове не хватит
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balaton78
1490260492
Пусть все сбудется-деньги найдут и Бердыев останется в клубе.
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