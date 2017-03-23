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    «Ростов» готов пойти на улучшение контракта Бердыева

    После завершения сезона контракт Курбана Бердыева с «Ростовом» закончится. Руководство клуба рассчитывает на его продление, чтобы и в будущем сезоне сохранить 64-летнего специалиста. Подготовлено новое предложение Бердыеву на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.

    Напомним, в 2016 году с приходом Бердыева дончане завоевали серебряные медали чемпионата России, а в нынешнем сезоне команда достойно представила Россию в Лиге чемпионов и Лиги Европы, пробившись в плей-офф турнира.

    Источник: Известия

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    23.03.2017 06:42
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 23 марта 2017, 13:04

      Когда Ростов попал на евро кубках не которых умники хотели видать место Ростова другую команду мол Ростов никакой очки не сможет добавить рейтинг России в итоге что получилось больше Ростова ни кто не зенит не цска а именно Ростов ......

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Басмачи 23 марта 2017, 15:39

      Молодцы! Продолжайте в том же духе.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 23 марта 2017, 12:14

      Пусть все сбудется-деньги найдут и Бердыев останется в клубе.

      1
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      Рейтинг: +93

      aviator117 23 марта 2017, 11:17

      Без Бердыева будет грустно не только Ростову, но и сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 23 марта 2017, 10:46

      Давно пора...!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 23 марта 2017, 10:23

      Без Бердыева будет грустно Ростову

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 марта 2017, 10:04

      Посмотрим, что ответит Бердыев: многие хотели бы видеть его в своем клубе, но условия работы, которые ставит Курбан не всем подходят.

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 23 марта 2017, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бердыеву нужен целый бланш лист ,а у ростова этого не смогут предложить если мясо отказало в этом бланш листе ,а от куда у ростова возьмутся деньги поля продадут в растове не хватит

      -4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > polyshuk23 23 марта 2017, 12:02

      Переведи.

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 марта 2017, 09:35

      а где деньги возьмут?

      0
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 23 марта 2017, 09:14

      МЕРКАНТИЛЬНЫЕ интересы были и будут ВСЕГДА !!!! Главное чтоб с ПОЛЬЗОЙ в дело !

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 23 марта 2017, 09:08

      Дай Бог, ему и его близким здоровья.

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