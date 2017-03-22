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    Лебедев предложил привязать зарплаты футболистов РФПЛ к их КПД

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил привязать зарплаты игроков РФПЛ к их КПД. По мнению специалиста, тем самым каждый футболист будет приносить на поле максимальную пользу.

    «Основная идея привязки зарплат спортсменов к их полезным действиям связана с футболом, потому что это командный вид спорта. Если брать теннисиста, то здесь его зарплата зависит от его КПД, как и все выступление зависит от него одного. А вот когда на поле у одной команды 11 игроков, то вполне возможно такое, что один-два игрока могут ничего не делать, не принося своей команде каких-либо полезных действий. Ведь в основном всегда говорят о высоких зарплатах футболистах. Но это лишь предложение, которое требует обсуждения.

    Я всегда выступал против того, чтобы заглядывать в чужой карман. Если футболист получает такую большую зарплату, не забивая голов и не играя, то это проблема клуба, который ему столько платит. Я же сейчас говорю о другом. Мы все хотим видеть на поле зрелищную игру и праздника. Чтобы каждый матч был при переполненных трибунах. А при таких условиях у игроков будет стимул», – сказал Лебедев.

    Источник: Спорт FM

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    22.03.2017 23:07
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 23 марта 2017, 09:02

      Мы все хотим видеть на поле зрелищную игру и праздника. Чтобы каждый матч был при переполненных трибунах. А при таких условиях нам - избранникам народа - будет отваливаться долька...
      Нет таким веры,поэтому - к столбу позорному..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 23 марта 2017, 07:46

      Идея конечно хорошая, но разная золотая молодежь, такая как Кокорин, Дзюба, Шатов, Лодыгин и прочие недофутболисты начнут вопить,что в европейских лигах получаю больше, а их снова обидели рублем. Играть они и тренироваться не хотят. Не хотят поогрессировать и стремится в элитные европейские лиги. Сидят дома и за просто так получают деньги от народного достояния. А в Европе, за нужно пахать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 марта 2017, 07:19

      Так в сборной их только штрафовать будут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 марта 2017, 06:08

      Идея хорошая, пусть начнёт с себя

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2017, 04:08

      Нельзя просто так взяться за решение таких вопросов, только потому что депутат, тем более прошедший по списку. Кто его выбирал? С какого
      перепугу он член исполкома РФС?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 23 марта 2017, 00:57

      лучше к МРОТ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 марта 2017, 00:23

      правильно может тогда играть начнут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 23 марта 2017, 00:19

      жирик от жирика....

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 марта 2017, 23:11

      Ну давай

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 марта 2017, 23:10

      Для начала нужно зарплаты депутатов привязать к прожиточному минимуму!!! Один к одному.

      9
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      Рейтинг: +161

      daunis > la verdad 22 марта 2017, 23:21

      В точечку.

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