Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебедев предложил привязать зарплаты футболистов РФПЛ к их КПД

Лебедев предложил привязать зарплаты футболистов РФПЛ к их КПД

22 марта 2017, 23:07
11

Член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил привязать зарплаты игроков РФПЛ к их КПД. По мнению специалиста, тем самым каждый футболист будет приносить на поле максимальную пользу.

«Основная идея привязки зарплат спортсменов к их полезным действиям связана с футболом, потому что это командный вид спорта. Если брать теннисиста, то здесь его зарплата зависит от его КПД, как и все выступление зависит от него одного. А вот когда на поле у одной команды 11 игроков, то вполне возможно такое, что один-два игрока могут ничего не делать, не принося своей команде каких-либо полезных действий. Ведь в основном всегда говорят о высоких зарплатах футболистах. Но это лишь предложение, которое требует обсуждения.

Я всегда выступал против того, чтобы заглядывать в чужой карман. Если футболист получает такую большую зарплату, не забивая голов и не играя, то это проблема клуба, который ему столько платит. Я же сейчас говорю о другом. Мы все хотим видеть на поле зрелищную игру и праздника. Чтобы каждый матч был при переполненных трибунах. А при таких условиях у игроков будет стимул», – сказал Лебедев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Лебедев Игорь
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1490213452
Для начала нужно зарплаты депутатов привязать к прожиточному минимуму!!! Один к одному.
Ответить
пряник929
1490213486
Ну давай
Ответить
Амба Нагорск
1490217542
жирик от жирика....
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1490217836
правильно может тогда играть начнут
Ответить
трениришко
1490219827
лучше к МРОТ
Ответить
Zeff
1490231292
Нельзя просто так взяться за решение таких вопросов, только потому что депутат, тем более прошедший по списку. Кто его выбирал? С какого перепугу он член исполкома РФС?
Ответить
ЮЗИК
1490238484
Идея хорошая, пусть начнёт с себя
Ответить
Nerlinger
1490242759
Так в сборной их только штрафовать будут
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1490244368
Идея конечно хорошая, но разная золотая молодежь, такая как Кокорин, Дзюба, Шатов, Лодыгин и прочие недофутболисты начнут вопить,что в европейских лигах получаю больше, а их снова обидели рублем. Играть они и тренироваться не хотят. Не хотят поогрессировать и стремится в элитные европейские лиги. Сидят дома и за просто так получают деньги от народного достояния. А в Европе, за нужно пахать.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1490248947
Мы все хотим видеть на поле зрелищную игру и праздника. Чтобы каждый матч был при переполненных трибунах. А при таких условиях нам - избранникам народа - будет отваливаться долька... Нет таким веры,поэтому - к столбу позорному..
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+