Лебедев предложил привязать зарплаты футболистов РФПЛ к их КПД

Член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил привязать зарплаты игроков РФПЛ к их КПД. По мнению специалиста, тем самым каждый футболист будет приносить на поле максимальную пользу.

«Основная идея привязки зарплат спортсменов к их полезным действиям связана с футболом, потому что это командный вид спорта. Если брать теннисиста, то здесь его зарплата зависит от его КПД, как и все выступление зависит от него одного. А вот когда на поле у одной команды 11 игроков, то вполне возможно такое, что один-два игрока могут ничего не делать, не принося своей команде каких-либо полезных действий. Ведь в основном всегда говорят о высоких зарплатах футболистах. Но это лишь предложение, которое требует обсуждения.

Я всегда выступал против того, чтобы заглядывать в чужой карман. Если футболист получает такую большую зарплату, не забивая голов и не играя, то это проблема клуба, который ему столько платит. Я же сейчас говорю о другом. Мы все хотим видеть на поле зрелищную игру и праздника. Чтобы каждый матч был при переполненных трибунах. А при таких условиях у игроков будет стимул», – сказал Лебедев.