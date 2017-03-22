Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прядкин: «Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров? Они не лучше наших»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, что российский форвард ранее выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

    – Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ. Возможно, это пробный шар – не назначить ли иностранца на матч «Спартак» – «Зенит». Как относитесь к судьям-иностранцам?

    – В свое время мы уже использовали эту практику, убедились, что ничем они не лучше наших. Безусловно, нашим арбитрам есть куда расти, но их уровень достаточно стабилен и высок. К примеру, матч «Локо» – «Спартак» судья отработал на высоком уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 23 марта 2017, 08:46

      дзюба, блять, ты играть должен а не языком чесать... заебал уже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 22 марта 2017, 19:21

      ...я хочу,чтобы ФИФА объявила санкции на иностранных судей-- чтоб не судить в нашем футболе. А если серьёзно,то хватит футбольный Мир повторно смешить,проходили. Не надо опять наступать на грабли,хотя для нашей страны всё фиолетово ( имею ввиду чиновников от футбола).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 22 марта 2017, 18:32

      Пусть назначат на матч Спартак - Зенит нашего лучшего арбитра. Может тогда у Дзюбы ноги перестанут дрожать от страха и он забьет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 марта 2017, 18:16

      Меньше споров будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ 22 марта 2017, 18:00

      Дело не в том лучше или нет, дело в том что у иностранных судей нет желания чтобы выиграл тот или иной клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      порт 22 марта 2017, 17:39

      но их уровень достаточно стабилен и высок.
      ==============
      О стабильности согласен, а вот что уровень достаточно высок, можно поспорить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 17:37

      Уровень судей определяется величиной доплаты за нужное судейство матча?
      У иностранных судей заказать результат матча невозможно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Знаем мы этот уровень наших судей.
      Я однозначно за участие иностранцев в нашем чемпионате.Они по умению вряд ли лучше наших, но как раз они менее ангажированы нашим Газпром чемпионатом и откровенно судить в пользу мешка с говном из северной столицы как с пенальти Дзюбы и голом Дани, точно не будут.

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11