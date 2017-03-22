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  • Прядкин: «Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров? Они не лучше наших»

Прядкин: «Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров? Они не лучше наших»

22 марта 2017, 16:28
8

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, что российский форвард ранее выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

– Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ. Возможно, это пробный шар – не назначить ли иностранца на матч «Спартак» – «Зенит». Как относитесь к судьям-иностранцам?

– В свое время мы уже использовали эту практику, убедились, что ничем они не лучше наших. Безусловно, нашим арбитрам есть куда расти, но их уровень достаточно стабилен и высок. К примеру, матч «Локо» – «Спартак» судья отработал на высоком уровне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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Мары
1490192380
Знаем мы этот уровень наших судей. Я однозначно за участие иностранцев в нашем чемпионате.Они по умению вряд ли лучше наших, но как раз они менее ангажированы нашим Газпром чемпионатом и откровенно судить в пользу мешка с говном из северной столицы как с пенальти Дзюбы и голом Дани, точно не будут.
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vladimir-7
1490193448
Уровень судей определяется величиной доплаты за нужное судейство матча? У иностранных судей заказать результат матча невозможно.
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порт
1490193583
но их уровень достаточно стабилен и высок. ============== О стабильности согласен, а вот что уровень достаточно высок, можно поспорить.
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илья ЗЕНИТ
1490194824
Дело не в том лучше или нет, дело в том что у иностранных судей нет желания чтобы выиграл тот или иной клуб.
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Zeff
1490195814
Меньше споров будет.
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OPG-Diversant
1490196741
Пусть назначат на матч Спартак - Зенит нашего лучшего арбитра. Может тогда у Дзюбы ноги перестанут дрожать от страха и он забьет.
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FaTeK1945ru
1490199675
...я хочу,чтобы ФИФА объявила санкции на иностранных судей-- чтоб не судить в нашем футболе. А если серьёзно,то хватит футбольный Мир повторно смешить,проходили. Не надо опять наступать на грабли,хотя для нашей страны всё фиолетово ( имею ввиду чиновников от футбола).
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den161
1490247980
дзюба, блять, ты играть должен а не языком чесать... заебал уже...
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