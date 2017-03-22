Прядкин: «Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров? Они не лучше наших»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, что российский форвард ранее выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

– Артем Дзюба высказался за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ. Возможно, это пробный шар – не назначить ли иностранца на матч «Спартак» – «Зенит». Как относитесь к судьям-иностранцам?

– В свое время мы уже использовали эту практику, убедились, что ничем они не лучше наших. Безусловно, нашим арбитрам есть куда расти, но их уровень достаточно стабилен и высок. К примеру, матч «Локо» – «Спартак» судья отработал на высоком уровне.