Дзюба выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что поддерживает идею приглашения иностранных судей на матчи чемпионата России. По словам футболиста, многие хотят, чтобы чемпионом страны стал «Спартак».

«Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все. После «Амкара» уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей», – сказал Дзюба.

«Зенит» после 20-ти туров находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на шесть очков.