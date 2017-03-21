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    Дзюба выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что поддерживает идею приглашения иностранных судей на матчи чемпионата России. По словам футболиста, многие хотят, чтобы чемпионом страны стал «Спартак».

    «Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все. После «Амкара» уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей», – сказал Дзюба.

    «Зенит» после 20-ти туров находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на шесть очков.

    Источник: ФАН

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    21.03.2017 17:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 10:27

      Я тоже за иностранных судей.
      Зарубежный рефери за столь бездарное падение Дзюбы в штрафной, пенальти не поставит и метровый офсайд у Данни явно увидит.
      Это наши мнутся и берут под козырёк когда Газпром проект на поле выходит.

      -2
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      Рейтинг: +2336

      den161 22 марта 2017, 08:10

      лучше бы так играл как пиздел...

      1
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      Рейтинг: +88

      Vara81 22 марта 2017, 00:33

      Бревну слова не давали !!! Тренеришка все помнит !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dnekto 21 марта 2017, 22:48

      Нужно вообще ввести лимит на судей- легионеров, и тогда им тоже напрягаться не составит труда.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 22:05

      После Амкара - понятно, а после Арсенала? А сверху люди - это про Зенит? Или ещё выше? Мутко будет помогать определённой команде? Попытаюсь догадаться, с трёх раз, какой команде. Дзюба: "Не хотелось бы, чтобы помогали другим". Хотелось что бы помогали только вам? Вообще обнаглел, уже ничего не стесняется! Видимо "луческомания" очень заразная болезнь в Зените.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 марта 2017, 21:44

      Не хочу, что бы помогали другим, помощь нужна тока нам - инвалидам! )))

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 21:03

      Когда Дзюба завершит играть, то вероятнее всего устроится в эксперты - на пару с Бубеном будет игрокам давать оценки, прогнозы на матчи и чемпионат, заниматься вопросами приглашения иностранных арбитров (языком метет, как помелом - играл бы так, как языком работает, то цены ему не было бы).

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 марта 2017, 20:29

      Дзюба рискует резко уменьшить количество забитых мячей. Почти во всех забитых - активно использует руки, толкается и идя на верховые мячи, опирается на спину защитников ну и конечно отработанные падения и гневные призывы к справедливости, останутся бЭз внимания, либо отметятся жёлтыми карточками.

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 21 марта 2017, 20:12

      Тупое палено все ноет и ноет....

      2
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 21 марта 2017, 20:02

      Если на матчи Спартака с Зенитом и ЦСКА, то можно. А если он говорит обо всех матчах этих трех команд, то это больше похоже на паранойю. У так называемых людей сверху мозги есть и они так подставляться не будут, даже если красно-белый шарф с детства носят.

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