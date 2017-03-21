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  • Дзюба выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

Дзюба выступил за приглашение иностранных арбитров на матчи РФПЛ

21 марта 2017, 17:12
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что поддерживает идею приглашения иностранных судей на матчи чемпионата России. По словам футболиста, многие хотят, чтобы чемпионом страны стал «Спартак».

«Боюсь, что могут помогать определенной команде сверху люди. Вот и все. После «Амкара» уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал «Спартак». Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей», – сказал Дзюба.

«Зенит» после 20-ти туров находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на шесть очков.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (23)
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goalkeeper 90
1490105855
тогда уже стоит выступить за отмену лимита на легионеров, раз уж так пошло! а то на деревья смотреть надоело!
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kykyi
1490106146
Наверное лучше среди своих судей порядок навести. Или не сумеем? Иначе, следуя логике Дзюбы, придется потом, приглашать иностранных ментов, ДПСников,прокуроров, федеральных судей. Кокорин наверняка будет против иностранных ДПСников, иначе будут хлопать каждый день.
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пряник929
1490106990
Чувствует , что накосячил с Арсеналом... Поздно, для многих он теперь артистишка - падающее дерево. Играть надо в футбол, а не тупо отбывать номер от зарплаты до зарплаты. А судей только видеоповторы вернут на правильный путь, в хоккее не дураки да и играют настоящие мужчины.
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vladimir-7
1490107195
Поменять президентов РФС и РФПЛ, а так же главу ФНЛ и переаттестовать судей, вот задача №1. Футбольные проблемы в РФ нужно решать системно.
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Павелий
1490111201
Артём, ты не совсем прав. Да, достаточно много болельщиков хотят видеть Спартак на 1-м месте. И ты банально начинаешь покусывать локти. Но это не главное: практически все болельщики не хотят видеть на 1-м месте команду, которая использует админресурс и деньги. А именно так сейчас и поступает Зенит. Так что всё по делу.
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Супермачо
1490112069
"Не хотелось бы, чтобы помогали другим." Классная фраза. Только "Зениту" значит помогать нужно.
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Andrering87
1490116350
Тупое палено все ноет и ноет....
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мы_не_рабы
1490123148
После Амкара - понятно, а после Арсенала? А сверху люди - это про Зенит? Или ещё выше? Мутко будет помогать определённой команде? Попытаюсь догадаться, с трёх раз, какой команде. Дзюба: "Не хотелось бы, чтобы помогали другим". Хотелось что бы помогали только вам? Вообще обнаглел, уже ничего не стесняется! Видимо "луческомания" очень заразная болезнь в Зените.
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Vara81
1490132008
Бревну слова не давали !!! Тренеришка все помнит !!!
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Мары
1490167676
Я тоже за иностранных судей. Зарубежный рефери за столь бездарное падение Дзюбы в штрафной, пенальти не поставит и метровый офсайд у Данни явно увидит. Это наши мнутся и берут под козырёк когда Газпром проект на поле выходит.
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