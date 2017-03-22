Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Приглашал Слуцкого в «Уфу», но он не пошел»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак признался, что поддерживает связь с Леонидом Слуцким, с которым он работал ранее в сборной России. Семак рассказал, что приглашал 45-летнего специалиста в клуб из Башкортостана.

    – В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?

    – Иногда переписываемся.

    – Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?

    – Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.

    – А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?

    – Конечно. Я вот приглашал его в «Уфу». Только он не пошел.

    – Помощником?

    – Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 марта 2017, 19:40

      Семак всегда и во всём джентльмен. Учитесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 22 марта 2017, 19:07

      Вы сами неплохо справляетесь. В реку Вы уже вошли, так что только вперёд! Удачи Вам и команде!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 марта 2017, 17:51

      Кто такой Слуцский без кабинета

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 марта 2017, 17:49

      и помошником не надо приглашать - все сам делай как знаешь - хуже не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 марта 2017, 16:53

      Слуцкер мэтр? Нэт,у нэго полмэтр всэго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 марта 2017, 16:01

      Ну да, английский он учит, чтобы в Уфе главным стать.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 22 марта 2017, 14:27

      далеко идти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2017, 14:13

      Так, теперь комитет по этике РФС захватит Семака и будет больно пытать, что бы добыть телефон Слуцкого.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 22 марта 2017, 14:10

      Сергей у тебя пока всё идёт не плохо ,пока ненужен тебе не кто из советников ,закончите сезон а там уже можно и по экспериментировать (кого купить ,кого позвать в помощники) удачи вам во всех оставшихся играх в этом сезоне

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 22 марта 2017, 13:46

      Сборная Монголии его уровень))))))))))))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11