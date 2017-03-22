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Семак: «Приглашал Слуцкого в «Уфу», но он не пошел»

22 марта 2017, 13:11
10

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак признался, что поддерживает связь с Леонидом Слуцким, с которым он работал ранее в сборной России. Семак рассказал, что приглашал 45-летнего специалиста в клуб из Башкортостана.

– В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?

– Иногда переписываемся.

– Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?

– Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.

– А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?

– Конечно. Я вот приглашал его в «Уфу». Только он не пошел.

– Помощником?

– Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Слуцкий Леонид Семак Сергей
Комментарии (10)
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acer2003
1490178957
Какая "Уфа", Сергей, Слуцкер в "Челси " метит, а ты Башкортостан какой то ! ))
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Михас007
1490179587
Сборная Монголии его уровень))))))))))))))
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kykyi
1490181206
Так, теперь комитет по этике РФС захватит Семака и будет больно пытать, что бы добыть телефон Слуцкого.
Ответить
трениришко
1490182036
далеко идти
Ответить
Tostao
1490187691
Ну да, английский он учит, чтобы в Уфе главным стать.))
Ответить
yorgenbarenz
1490190804
Слуцкер мэтр? Нэт,у нэго полмэтр всэго.
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ijgjr
1490194192
и помошником не надо приглашать - все сам делай как знаешь - хуже не будет
Ответить
ijgjr
1490194282
Кто такой Слуцский без кабинета
Ответить
Ral13
1490198826
Вы сами неплохо справляетесь. В реку Вы уже вошли, так что только вперёд! Удачи Вам и команде!
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за ЦСКА с 1980г
1490200800
Семак всегда и во всём джентльмен. Учитесь.
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