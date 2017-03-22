Семак: «Приглашал Слуцкого в «Уфу», но он не пошел»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак признался, что поддерживает связь с Леонидом Слуцким, с которым он работал ранее в сборной России. Семак рассказал, что приглашал 45-летнего специалиста в клуб из Башкортостана.

– В сборной вы работали с Леонидом Слуцким. Поддерживаете с ним связь?

– Иногда переписываемся.

– Может быть, вам известно, чем он занимается в Англии?

– Я не настолько любопытен. Думаю, Леонид Викторович расскажет все сам, если сочтет нужным. Если же он сейчас держит свою миссию в секрете, это его дело. Уверен, он знает, что делает.

– А вам хотелось бы, чтобы Слуцкий вернулся в Россию?

– Конечно. Я вот приглашал его в «Уфу». Только он не пошел.

– Помощником?

– Нет! Естественно, главным! Субординацию надо соблюдать. По сравнению со мной, он же – мэтр.