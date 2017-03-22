Симеоне отметил сильный дух «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает дух своей команды непобедимым, что сказывается на результатах в последние годы.

«После поражений в финалах Лиги чемпионов любая команда сломалась бы, но не «Атлетико». Это прискорбно, но проигрывали дважды кряду. Однако что-то уходит, и рождается нечто новое. Это похоже на смерть родного человека, после чего рождается ребенок», – приводит слова Симеоне Onda Cero.

Напомним, что «Атлетико» дважды уступал в финале Лиги чемпионов «Реалу».