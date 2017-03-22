Вилков: «Ари падал в штрафной, но он любит это делать»

Арбитр Михаил Вилков, который работал на матче 20-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», пояснил некоторые свои действия, вызвавшие бурные обсуждения.

«На 4-й минуте Ари упал в штрафной «Спартака», но этот игрок любит красиво падать. Там, возможно, был легкий контакт, однако футболист «Локомотива» начал заваливаться раньше времени. Затем Ари еще раз упал в борьбе с защитником, но в том эпизоде он физически не успевал к мячу. Было бы совсем уж нелогично назначать пенальти.

В эпизоде на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша. Был небольшой толчок со стороны игрока «Локомотива», а Зе Луиш сам увеличил его силу и картинно упал. Поэтому многим могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах пенальти должен быть очевидным для всех.

На 32-й минуте мяч в штрафной «Локомотива» попал Денисову в район груди. Рука была в естественном положении, не было никакого движения к мячу, а удар был нанесен с большой силой и с короткого расстояния. Поэтому здесь наказывать было не за что», – сказал Вилков в эфире передачи «Свисток».

Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 1:1.