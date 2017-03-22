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    Вилков: «Ари падал в штрафной, но он любит это делать»

    Арбитр Михаил Вилков, который работал на матче 20-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», пояснил некоторые свои действия, вызвавшие бурные обсуждения.

    «На 4-й минуте Ари упал в штрафной «Спартака», но этот игрок любит красиво падать. Там, возможно, был легкий контакт, однако футболист «Локомотива» начал заваливаться раньше времени. Затем Ари еще раз упал в борьбе с защитником, но в том эпизоде он физически не успевал к мячу. Было бы совсем уж нелогично назначать пенальти.

    В эпизоде на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша. Был небольшой толчок со стороны игрока «Локомотива», а Зе Луиш сам увеличил его силу и картинно упал. Поэтому многим могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах пенальти должен быть очевидным для всех.

    На 32-й минуте мяч в штрафной «Локомотива» попал Денисову в район груди. Рука была в естественном положении, не было никакого движения к мячу, а удар был нанесен с большой силой и с короткого расстояния. Поэтому здесь наказывать было не за что», – сказал Вилков в эфире передачи «Свисток».

    Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 06:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 22 марта 2017, 15:59

      офсайда не было и гол чисто был забит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 марта 2017, 13:23

      многие там любят падать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 22 марта 2017, 11:14

      все по делу

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 10:23

      А теперь для сравнения эпизод где обнимали Дзюбу в штрафной Арсенала и его феерическое падение.Вот просто интересно как бы его Вилков про комментировал ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 22 марта 2017, 17:36

      Посмотри в повторе медленно.
      Там отчётливо видно , что в момент паса на полено, сей деревянный предмет начал заваливаться, НО !
      Защитник уже стоял с поднятыми руками.Интересно так Буратино подскользнулся .

      -2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 марта 2017, 09:16

      Да нормальное судейство было, надоело уже каждый тур про это судейство.

      1
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Nesterenko 22 марта 2017, 10:44

      согласен, в матче Спартака с Локо судья достойно отсудил, претензий нет. СМИ пытаются из пальца высосать инфу

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 08:34

      А про забитый гол и не засчитанный,что ни каких коментариев?

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Диктор 22 марта 2017, 15:35

      разуй зенки. про положение вне игры слышал??? есь такая тема, как you tube, вот там найди матч и пересмотри.

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 22 марта 2017, 07:09

      ".. рука Кверквелии была на спине Зе Луиша..". Ну конечно, просто по-дружески положил. И второе замечание "..был легкий толчок". А у него есть прибор измеряющий силу толчков? Если нападающего толкнули в спину в штрафной (а спиной не видит ни один человек, поэтому не может при этом "..картинно упасть"), значит решение одно - пенальти! Похоже Вилков, выдавая подобные детские объяснения в стиле "он сам дурак" держит всех болельщиков Спартака за идиотов

      4
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > oyabun 22 марта 2017, 08:10

      С языка снял ))

      1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 22 марта 2017, 06:26

      не смотря на остроту матча, Вилков отсудил весьма прилично, 9 из 10

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > lokoman92 22 марта 2017, 07:50

      согласен судья игры не портил,но согласись некоторые объяснения "детские"

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