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Вилков: «Ари падал в штрафной, но он любит это делать»

22 марта 2017, 06:15
14

Арбитр Михаил Вилков, который работал на матче 20-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», пояснил некоторые свои действия, вызвавшие бурные обсуждения.

«На 4-й минуте Ари упал в штрафной «Спартака», но этот игрок любит красиво падать. Там, возможно, был легкий контакт, однако футболист «Локомотива» начал заваливаться раньше времени. Затем Ари еще раз упал в борьбе с защитником, но в том эпизоде он физически не успевал к мячу. Было бы совсем уж нелогично назначать пенальти.

В эпизоде на 23-й минуте у Кверквелии рука была на спине Зе Луиша. Был небольшой толчок со стороны игрока «Локомотива», а Зе Луиш сам увеличил его силу и картинно упал. Поэтому многим могло показаться, что был пенальти. Но в таких матчах пенальти должен быть очевидным для всех.

На 32-й минуте мяч в штрафной «Локомотива» попал Денисову в район груди. Рука была в естественном положении, не было никакого движения к мячу, а удар был нанесен с большой силой и с короткого расстояния. Поэтому здесь наказывать было не за что», – сказал Вилков в эфире передачи «Свисток».

Напомним, что матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 1:1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари Кверквелия Соломон Зе Луиш Вилков Михаил
Комментарии (14)
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lokoman92
1490153164
не смотря на остроту матча, Вилков отсудил весьма прилично, 9 из 10
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oyabun
1490155795
".. рука Кверквелии была на спине Зе Луиша..". Ну конечно, просто по-дружески положил. И второе замечание "..был легкий толчок". А у него есть прибор измеряющий силу толчков? Если нападающего толкнули в спину в штрафной (а спиной не видит ни один человек, поэтому не может при этом "..картинно упасть"), значит решение одно - пенальти! Похоже Вилков, выдавая подобные детские объяснения в стиле "он сам дурак" держит всех болельщиков Спартака за идиотов
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Диктор
1490160886
А про забитый гол и не засчитанный,что ни каких коментариев?
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Nesterenko
1490163418
Да нормальное судейство было, надоело уже каждый тур про это судейство.
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Мары
1490167419
А теперь для сравнения эпизод где обнимали Дзюбу в штрафной Арсенала и его феерическое падение.Вот просто интересно как бы его Вилков про комментировал ?
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Cosh18
1490170492
все по делу
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Chernyi Lis
1490178190
многие там любят падать..
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АндрейФКСМ
1490187565
офсайда не было и гол чисто был забит
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