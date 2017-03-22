«Рома» хочет пригласить Гасперини на пост главного тренера

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини является одним из кандидатов на замену Лучано Спаллетти в «Роме». Наставник римского клуба все еще не продлил истекающий этим летом контракт, и «джаллоросси» вынуждены начать подыскивать ему альтернативу.

59-летний специалист произвел впечатление на президента «волков» Джима Паллотту, так как после 29-ти туров возглавляемая им «Аталанта» делит с «Интером» пятое место в турнирной таблице Серии А.

В последний раз Гасперини руководил топ-клубом в 2011 году, однако был уволен с поста главного тренера «Интера» спустя всего пять матчей в чемпионате.