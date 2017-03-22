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    «Рома» хочет пригласить Гасперини на пост главного тренера

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини является одним из кандидатов на замену Лучано Спаллетти в «Роме». Наставник римского клуба все еще не продлил истекающий этим летом контракт, и «джаллоросси» вынуждены начать подыскивать ему альтернативу.

    59-летний специалист произвел впечатление на президента «волков» Джима Паллотту, так как после 29-ти туров возглавляемая им «Аталанта» делит с «Интером» пятое место в турнирной таблице Серии А.

    В последний раз Гасперини руководил топ-клубом в 2011 году, однако был уволен с поста главного тренера «Интера» спустя всего пять матчей в чемпионате.

    Источник: Football Italia

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    22.03.2017 00:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Malibu 22 марта 2017, 11:31

      Только он Джеймс Палотта...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 22 марта 2017, 07:40

      Мдаааааа

      0
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