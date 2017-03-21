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    Дзюба не сыграет в ближайших контрольных матчах сборной России

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, получивший повреждение, не сможет помочь сборной России в ближайших контрольных встречах. Футболист был вызван в расположение национальной команды для подготовки к двум мартовским товарищеским матчам, однако из-за проблем со здоровьем участия в тренировке не принимал.

    «Вчера Дзюба улетел на обследование, а сегодня стало ясно, что он не сможет помочь сборной в ближайших двух матчах», – сказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров.

    Как информирует источник, у 28-летнего форварда возникли проблемы с коленом.

    Напомним, в пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре встретится с Кот-д’Ивуаром, а во вторник, 28 числа, примет в Сочи Бельгию.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 20:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 27 марта 2017, 18:35

      Артёмка сам не хочет позориться...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 марта 2017, 10:19

      Зато появилась хорошая возможность увидеть в деле молодых !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 марта 2017, 06:08

      Прекрасный шанс проявить есть у Полоза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 22 марта 2017, 01:27

      Девочка опять соскочила

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 марта 2017, 00:16

      Решил сил набраться перед игрой со Спартаком.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 марта 2017, 23:03

      Нельзя быть такими злыми, друзья.
      А в сборную действительно должны ехать лучшие на сегодняшний день. Их и так сейчас, что называется, днём с огнём...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 марта 2017, 22:42

      тем интереснее

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 марта 2017, 21:55

      Почитал комментарии,
      не в восторге....и от комментов и от Дзюбы!
      Через год Чемп,а с него как с гуся вода,
      Черчес с Бердыевым теперь взялись за серьезный спарринг,
      а этот газпромовский ,,небоскреб,, решил яйца почесать...ну ну,
      короче - ты не лидер и пошел нах!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 марта 2017, 21:25

      Все правильно.Не Ко,не Дзю там нет места.Оценили все старания.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 21 марта 2017, 21:16

      da

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