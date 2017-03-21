Дзюба не сыграет в ближайших контрольных матчах сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, получивший повреждение, не сможет помочь сборной России в ближайших контрольных встречах. Футболист был вызван в расположение национальной команды для подготовки к двум мартовским товарищеским матчам, однако из-за проблем со здоровьем участия в тренировке не принимал.

«Вчера Дзюба улетел на обследование, а сегодня стало ясно, что он не сможет помочь сборной в ближайших двух матчах», – сказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров.

Как информирует источник, у 28-летнего форварда возникли проблемы с коленом.

Напомним, в пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре встретится с Кот-д’Ивуаром, а во вторник, 28 числа, примет в Сочи Бельгию.