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    Белоус: «На распределение призовых мест влияет не стимулирование, а игра футболистов»

    Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус высказал мнение о финансовом стимулировании в футболе. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Зенит» перевел деньги «Локомотиву» за ничью со «Спартаком». Позже руководители клубов эту информацию опровергли.

    – К подобной практике отношусь двояко. С одной стороны, когда потерявшую турнирную мотивацию команду стимулируют на победу, это делает ее значительно более агрессивной. Безусловно, она играет не только за себя и своих болельщиков, но и за финансовые дивиденды. С другой, эта история немного теневая, и порой две крайности могут сойтись на каком-то полюсе. Если деньги на победу идут «под сукном», то может возникнуть соблазн точно также простимулировать на поражение.

    – Кто чаще всего идет на такой шаг?

    – Как правило, эту практику используют богатые клубы, для которых все средства хороши. Если подходить к делу прагматично, то это естественная история – один клуб может профинансировать другой на победу над конкурентом.

    – Сталкивались ли вы с финансовым стимулированием?

    – Без комментариев. Могу сказать, что мы не сдали ни одной игры, даже никаких послаблений не было. Хотя я не вижу ничего преступного в том, чтобы игроки сражались и могли зарабатывать деньги.

    – Особенно, если у клуба непростая финансовая ситуация.

    – Мотивы житейски объяснимы. Никто не осудит, если борющаяся за первое место команда профинансирует футболистов, получающих мизерные зарплаты или имеющих шестимесячные долги. Но именно с результатом игры на победу.

    – Может ли стимулирование повлиять на распределение призовых мест?

    – Влияет не стимулирование, а игра футболистов. Деньги в футбол не играют. Если мотивацию игроков повысят дополнительным стимулированием, тем интереснее будет футбол.

    Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 22 марта 2017, 06:22

      Надо спартаку тоже 16 апреля заплатить чтобы проиграли.

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