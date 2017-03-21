Белоус: «На распределение призовых мест влияет не стимулирование, а игра футболистов»

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус высказал мнение о финансовом стимулировании в футболе. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой «Зенит» перевел деньги «Локомотиву» за ничью со «Спартаком». Позже руководители клубов эту информацию опровергли.

– К подобной практике отношусь двояко. С одной стороны, когда потерявшую турнирную мотивацию команду стимулируют на победу, это делает ее значительно более агрессивной. Безусловно, она играет не только за себя и своих болельщиков, но и за финансовые дивиденды. С другой, эта история немного теневая, и порой две крайности могут сойтись на каком-то полюсе. Если деньги на победу идут «под сукном», то может возникнуть соблазн точно также простимулировать на поражение.

– Кто чаще всего идет на такой шаг?

– Как правило, эту практику используют богатые клубы, для которых все средства хороши. Если подходить к делу прагматично, то это естественная история – один клуб может профинансировать другой на победу над конкурентом.

– Сталкивались ли вы с финансовым стимулированием?

– Без комментариев. Могу сказать, что мы не сдали ни одной игры, даже никаких послаблений не было. Хотя я не вижу ничего преступного в том, чтобы игроки сражались и могли зарабатывать деньги.

– Особенно, если у клуба непростая финансовая ситуация.

– Мотивы житейски объяснимы. Никто не осудит, если борющаяся за первое место команда профинансирует футболистов, получающих мизерные зарплаты или имеющих шестимесячные долги. Но именно с результатом игры на победу.

– Может ли стимулирование повлиять на распределение призовых мест?

– Влияет не стимулирование, а игра футболистов. Деньги в футбол не играют. Если мотивацию игроков повысят дополнительным стимулированием, тем интереснее будет футбол.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?