Кержаков заявил, что когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал скандальную информацию, появившуюся в СМИ, согласно которой питерский клуб заплатил «Локомотиву» за ничью в 20-м туре РФПЛ против «Спартака».

«Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили», – сказал форвард.

Напомним, руководители «Локомотива» и «Зенита» опровергли информацию о денежном вознаграждении за результат.

Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?