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    Кержаков заявил, что когда-то давно «Зениту» предлагали деньги за победу

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал скандальную информацию, появившуюся в СМИ, согласно которой питерский клуб заплатил «Локомотиву» за ничью в 20-м туре РФПЛ против «Спартака».

    «Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили», – сказал форвард.

    Напомним, руководители «Локомотива» и «Зенита» опровергли информацию о денежном вознаграждении за результат.

    Скандал тура. «Зенит» заплатил «Локомотиву» за ничью со «Спартаком»?

    Источник: Спорт FM

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    21.03.2017 16:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 22 марта 2017, 11:48

      за что тебе предлагать

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 марта 2017, 17:09

      Да если честно, бред!
      Абсолютно ничего зазорного в этом нет, даже если бомжи заплатили паровозам за отобранные очки.
      Я болельщик Локомотива и считаю если и были уплочены бабки Локо, ничего зазорного в этом нет!

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > SLAVAKPCC 21 марта 2017, 18:06

      Ты понял че спорол?
      Бичам))
      Тут суть не в деньгах, а в том что бомжи сутся как твари, сезон под откос.Вездк.Кубок, Чемпионат и ЛЕ.
      Бабла вложено космос а выхлоп 0.
      Бомжи рвут жопу что бы отыграть отставания.Но это не получится.Москва будет чемпионом и в кубке и в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > SLAVAKPCC 21 марта 2017, 18:57

      Ты не адекватный что ли? Почитай внимательно что он тебе пишет. И че ты его оскорбляешь малолетка грибная.

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 21 марта 2017, 16:51

      buhfq gj xtcnyjve

      -2
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