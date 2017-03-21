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    Кришито: «Счастлив стать самым результативным защитником в истории «Зенита»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито, ранее ставший самым результативным игроком обороны в истории петербургского клуба, поделился своими впечатлениями. Напомним, что в матче 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) итальянец записал в свой актив 14-й гол в футболке сине-бело-голубых.

    «Счастлив стать самым результативным защитником в истории «Зенита».

    Играть за эту команду – большое удовольствие для меня», – сообщил Кришито.

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    Источник: Instagram

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    21.03.2017 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 21 марта 2017, 11:41

      Поздравляю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 21 марта 2017, 09:59

      Молодец!!!В междунарадных не забывай забивать побольше)

      1
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