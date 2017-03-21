Кришито: «Счастлив стать самым результативным защитником в истории «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, ранее ставший самым результативным игроком обороны в истории петербургского клуба, поделился своими впечатлениями. Напомним, что в матче 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) итальянец записал в свой актив 14-й гол в футболке сине-бело-голубых.

«Счастлив стать самым результативным защитником в истории «Зенита».

Играть за эту команду – большое удовольствие для меня», – сообщил Кришито.