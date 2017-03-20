Кришито – самый результативный защитник в истории «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, реализовавший пенальти в матче 20-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), записал в свой актив 14-й гол в футболке сине-бело-голубых. Таким образом, итальянец стал самым результативным игроком обороны питерского клуба за всю его историю, информирует «История «Зенита».

На второй строчке в списке самых забивающих защитников команды с берегов Невы располагается Алексей Степанов, отличившийся 13 раз. Третье место принадлежит Александру Анюкову (12 мячей), четвертое делят Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов, забившие по 11 голов, на пятом – Константин Лепехин (10).

Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в июне 2011 года. За это время он принял участие в 176-ти встречах.