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Кришито – самый результативный защитник в истории «Зенита»

20 марта 2017, 17:18
6

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, реализовавший пенальти в матче 20-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), записал в свой актив 14-й гол в футболке сине-бело-голубых. Таким образом, итальянец стал самым результативным игроком обороны питерского клуба за всю его историю, информирует «История «Зенита».

На второй строчке в списке самых забивающих защитников команды с берегов Невы располагается Алексей Степанов, отличившийся 13 раз. Третье место принадлежит Александру Анюкову (12 мячей), четвертое делят Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов, забившие по 11 голов, на пятом – Константин Лепехин (10).

Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в июне 2011 года. За это время он принял участие в 176-ти встречах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (6)
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Denis199244
1490021077
Молодец Кришито
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APchelov
1490021699
Странно, что Садырина в этом списке нет
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MrVanes-Zenit
1490022693
И один из самых техничных ;D Миммо молодчина
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ДикийАлекс
1490023970
Несколько неожиданно,но это факт.
Ответить
Garrincha58
1490028983
тоже мне достижение Рамос за этот сезон уже 7 забил плюс один на кубок
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