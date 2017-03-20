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    Кришито – самый результативный защитник в истории «Зенита»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито, реализовавший пенальти в матче 20-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), записал в свой актив 14-й гол в футболке сине-бело-голубых. Таким образом, итальянец стал самым результативным игроком обороны питерского клуба за всю его историю, информирует «История «Зенита».

    На второй строчке в списке самых забивающих защитников команды с берегов Невы располагается Алексей Степанов, отличившийся 13 раз. Третье место принадлежит Александру Анюкову (12 мячей), четвертое делят Павел Мареш, Алексей Наумов, Вячеслав Булавин, Николас Ломбертс и Анатолий Давыдов, забившие по 11 голов, на пятом – Константин Лепехин (10).

    Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» в июне 2011 года. За это время он принял участие в 176-ти встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 17:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 19:56

      тоже мне достижение Рамос за этот сезон уже 7 забил плюс один на кубок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 20 марта 2017, 18:32

      Несколько неожиданно,но это факт.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 марта 2017, 18:11

      И один из самых техничных ;D
      Миммо молодчина

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 марта 2017, 17:54

      Странно, что Садырина в этом списке нет

      -1
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > APchelov 20 марта 2017, 22:55

      Садырину здесь делать нечего, он был полузащитником.

      0
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 20 марта 2017, 17:44

      Молодец Кришито

      2
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