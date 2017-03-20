Боярский сравнил Карреру с Трампом

Советский и российский актер театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский признал, что вероятность победы в РФПЛ «Спартака» велика, а также высказал мнение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Очень может быть, что «Спартак» станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у «Спартака». Я думаю Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к «Зениту» судьи относятся предвзято.

Я – преданный патриот «Зенита». Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников. Каррера? Он – бизнесмен. Рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп«, – сказал Боярский.

«Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков.