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Боярский сравнил Карреру с Трампом

20 марта 2017, 20:43
15

Советский и российский актер театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский признал, что вероятность победы в РФПЛ «Спартака» велика, а также высказал мнение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Очень может быть, что «Спартак» станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у «Спартака». Я думаю Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к «Зениту» судьи относятся предвзято.

Я – преданный патриот «Зенита». Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников. Каррера? Он – бизнесмен. Рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп«, – сказал Боярский.

«Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Каррера Массимо
Комментарии (15)
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acer2003
1490032130
Д* Артаньян- всё по делу ! Молодец !
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_Аналитик_
1490033750
угу, а Аленичев- Обама
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Freyk
1490034743
Не самое лестное сравнение в адрес Карреры, хотя что ожидать от болельщика «Зенита»...
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MrVanes-Zenit
1490035379
Каррера отличный мужик
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Romanich94
1490035768
С Боярским я согласен... А Карпин тогда кто? -Яценюк?!))
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ufos73
1490035846
Это в каком же месте Каррера бизнесмен?? Про Нигер еще можно сказать, так, про Коко можно так сказать, но Каррера в каком месте???
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Бульба
1490037384
Тысяча чертей!
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Arsenal Tula LDPR
1490045358
Мишаня.
Ответить
nemolod
1490117829
Профессиональный футбол-это прежде всего бизнес,причем весьма прибыльный,поэтому туда многие и стремятся! А итальянцы в профессиональном футболе имеют огромный опыт! И то что этот опыт идет на пользу команде видно в каждом матче!
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мы_не_рабы
1490121017
По словам " отчасти Д Артаньяна" у нас большинство тренеров - дипломаты, так как на судейство не жалуется только ленивый и те кто выше этого. Столько же - бизнесмены, особенно те, кто пилит бабло с китайцами. Во всём мире футбол - это бизнес. А мушкетёр открыл Америку!
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