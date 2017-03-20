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    Боярский сравнил Карреру с Трампом

    Советский и российский актер театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский признал, что вероятность победы в РФПЛ «Спартака» велика, а также высказал мнение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

    «Очень может быть, что «Спартак» станет чемпионом. Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у «Спартака». Я думаю Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к «Зениту» судьи относятся предвзято.

    Я – преданный патриот «Зенита». Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников. Каррера? Он – бизнесмен. Рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп«, – сказал Боярский.

    «Зенит» отстает от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 20:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 21:30

      По словам " отчасти Д Артаньяна" у нас большинство тренеров - дипломаты, так как на судейство не жалуется только ленивый и те кто выше этого. Столько же - бизнесмены, особенно те, кто пилит бабло с китайцами. Во всём мире футбол - это бизнес. А мушкетёр открыл Америку!

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 марта 2017, 20:37

      Профессиональный футбол-это прежде всего бизнес,причем весьма прибыльный,поэтому туда многие и стремятся! А итальянцы в профессиональном футболе имеют огромный опыт! И то что этот опыт идет на пользу команде видно в каждом матче!

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 21 марта 2017, 00:29

      Мишаня.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 марта 2017, 23:13

      по ходу у вас там звиздец

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      Рейтинг: +422

      TRELL 20 марта 2017, 23:12

      Прав наш патриот! Спартак- это трамплин в европу для Карреры. Только деньги и слава. Но как тренер хорош,пусть игра не такая красивая и техничная,но результат есть.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 20 марта 2017, 22:16

      Тысяча чертей!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 марта 2017, 21:50

      Это в каком же месте Каррера бизнесмен?? Про Нигер еще можно сказать, так, про Коко можно так сказать, но Каррера в каком месте???

      3
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      Рейтинг: +24

      Romanich94 20 марта 2017, 21:49

      С Боярским я согласен...

      А Карпин тогда кто?
      -Яценюк?!))

      -2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 марта 2017, 21:42

      Каррера отличный мужик

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 марта 2017, 21:32

      Не самое лестное сравнение в адрес Карреры, хотя что ожидать от болельщика «Зенита»...

      3
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