Фергюсон будет руководить «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче Кэррика

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев на один матч. 4 июня на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» проведут благотворительную встречу, посвященную 11-й годовщине пребывания в клубе полузащитника Майкла Кэррика.

Состав «Манчестер Юнайтед» 2008 года сыграет с командой Всех звeзд, руководить которой доверено Гарри Реднаппу. Уже известно, что за звезд выступят Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. Цвета «МЮ» будут защищать Райан Гиггз, Рио Фердинанд и другие клубные легенды.

Все средства, собранные с матча, будут переданы в благотворительный фонд Кэррика, который занимается помощью нуждающимся детям в Манчестере и Ньюкасле.