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    Фергюсон будет руководить «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче Кэррика

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев на один матч. 4 июня на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» проведут благотворительную встречу, посвященную 11-й годовщине пребывания в клубе полузащитника Майкла Кэррика.

    Состав «Манчестер Юнайтед» 2008 года сыграет с командой Всех звeзд, руководить которой доверено Гарри Реднаппу. Уже известно, что за звезд выступят Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. Цвета «МЮ» будут защищать Райан Гиггз, Рио Фердинанд и другие клубные легенды.

    Все средства, собранные с матча, будут переданы в благотворительный фонд Кэррика, который занимается помощью нуждающимся детям в Манчестере и Ньюкасле.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    20.03.2017 16:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 21 марта 2017, 15:23

      Ждём

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 марта 2017, 09:32

      очень надеюсь что покажут матч, хотя бы по евроспорту какому-нибудь) или придётся в инете по MUTV смотреть

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 20 марта 2017, 21:10

      Благородно с их стороны.

      0
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      Рейтинг: +24

      Romanich94 20 марта 2017, 17:48

      Легенды...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 17:40

      ностальгия ,ее величество......

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