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  • Луческу считает, что даже в нынешнем составе «Зенит» сильнее всех клубов РФПЛ

Луческу считает, что даже в нынешнем составе «Зенит» сильнее всех клубов РФПЛ

19 марта 2017, 22:48
26

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что петербургский клуб в нынешнем состоянии превосходит по силе любой клуб РФПЛ. По словам румынского специалиста, его команда выглядела гораздо лучше своих главных конкурентов в очных противостояниях.

«Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд – и «Спартака», и ЦСКА, и «Ростова», и «Краснодара», и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше», – сказал Луческу.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бестолковый
1489953426
Ну да, состав сильнее только они у тебя почему-то не играют. Все хорошо помнят комбеки Зенита в Лиге европы, та и в РФПЛ дурака валяют. Почему бы сразу так не играть? Зачем себя ставить в роли догоняющего весь сезон? Глупый вопрос.... Зарплата у всех там такая, что им всем просто пох до результата.
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mgordeev
1489953921
Да никто не спорит. И Каррера также считает. Просто ума недостаточно, чтобы быть на первом месте.
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Тяп-Ляп.
1489955248
Цыган сон рассказывает или бредит.
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cska-62
1489957406
Да... При таком судействе "Зенит" - сильнейший клуб в мире! Сильнее и "Барселоны", и "Баварии"... Вот только в еврокубках такого судейства нет! И приходится вылетать в трубу от европейских середнячков! Ну, а при честном судействе у "Зенита" сегодня в таблице РФПЛ было бы очков примерно на десяток меньше... Только сегодня судья нарисовал ДВА!
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zico2205
1489958184
Зенит становится клубом, который ненавидит вся страна...Сборище зажравшихся ублюдков, которые уже так обнаглели, что судейские подарочки считают самим собой разумеющимся делом...Жаль только некоторых очень приличных игроков ,которых судьба заставляет окунаться в это дерьмо...
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Мары
1489958496
Чума на этот дом. Совсем цыган заврался.
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x-x-x-x-x
1489962663
ну конечно. в нынешнем составе у Зенита еще и судьи есть
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BatmanIsJesus
1489967254
Вот зачем такое говорить? Господин Луческу, ещё ничего не сделал для Зенита, да и не сделает, скорее всего, могу ошибаться. Спалетти, Адвокат , хорош был ведь их Зенит. После окончания сезона, заменить бы Луческу, только и делает, что сетует на судей. Игры ноль, я не удивлюсь если в его адрес прозвучит от Дзюбы "тренеришка". Ну жалко фанатов Зенита. Мучаются они с Луческу и Орловым! Посмотрим матч Спартак - Зенит, там и видно будет, равны ли команды, или же кто-то сильнее. Удачи соперникам не очень хочется желать, но надеюсь подойдёте к матчу в полной готовности и сильном составе, без травм. Спартак вперёд за титулом.
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lysenkoff
1489994357
Надо не считать - а доказывать, за последние 5 матчей на выезде не одной победы...
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каа
1489997048
А НИКТО И НЕ СПОРИТ.... удивляет другое, имея такой состав Зенит не может справится с Арсеналом без судейских ошибок... вывод один - слабое звено в Зените - тренер ...
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