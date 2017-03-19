Луческу считает, что даже в нынешнем составе «Зенит» сильнее всех клубов РФПЛ

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что петербургский клуб в нынешнем состоянии превосходит по силе любой клуб РФПЛ. По словам румынского специалиста, его команда выглядела гораздо лучше своих главных конкурентов в очных противостояниях.

«Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд – и «Спартака», и ЦСКА, и «Ростова», и «Краснодара», и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше», – сказал Луческу.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.