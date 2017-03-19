Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу считает, что даже в нынешнем составе «Зенит» сильнее всех клубов РФПЛ

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что петербургский клуб в нынешнем состоянии превосходит по силе любой клуб РФПЛ. По словам румынского специалиста, его команда выглядела гораздо лучше своих главных конкурентов в очных противостояниях.

    «Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд – и «Спартака», и ЦСКА, и «Ростова», и «Краснодара», и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше», – сказал Луческу.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 марта 2017, 15:22

      Не хватило зенитовского тренера...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 20 марта 2017, 11:04

      А НИКТО И НЕ СПОРИТ.... удивляет другое, имея такой состав Зенит не может справится с Арсеналом без судейских ошибок... вывод один - слабое звено в Зените - тренер ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 20 марта 2017, 10:19

      Надо не считать - а доказывать, за последние 5 матчей на выезде не одной победы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 20 марта 2017, 10:17

      Тогда какого хрена плачешь,цыганская морда!?То судьи виноваты,то поле плохое,то яйца мешают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 09:47

      М. Луческу от скромности не умрёт. А с командой справиться не может, не прижился он в команде, отторгает она его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 20 марта 2017, 07:53

      пленный румын размечтался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 марта 2017, 07:45

      Гадание по-цыгански...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 марта 2017, 04:01

      видать сводили его игроки в кальяную))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      BatmanIsJesus 20 марта 2017, 02:47

      Вот зачем такое говорить? Господин Луческу, ещё ничего не сделал для Зенита, да и не сделает, скорее всего, могу ошибаться. Спалетти, Адвокат , хорош был ведь их Зенит. После окончания сезона, заменить бы Луческу, только и делает, что сетует на судей. Игры ноль, я не удивлюсь если в его адрес прозвучит от Дзюбы "тренеришка". Ну жалко фанатов Зенита. Мучаются они с Луческу и Орловым! Посмотрим матч Спартак - Зенит, там и видно будет, равны ли команды, или же кто-то сильнее. Удачи соперникам не очень хочется желать, но надеюсь подойдёте к матчу в полной готовности и сильном составе, без травм. Спартак вперёд за титулом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 марта 2017, 01:31

      ну конечно. в нынешнем составе у Зенита еще и судьи есть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11