Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Мы могли забить «Арсеналу» шесть-семь голов, и тогда бы вопрос судейства вообще не стоял»

Луческу: «Мы могли забить «Арсеналу» шесть-семь голов, и тогда бы вопрос судейства вообще не стоял»

19 марта 2017, 22:34
34

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) затронул тему судейства. По словам румынского специалиста, если бы петербургский клуб отправил в ворота соперника шесть-семь голов, то вопрос работы арбитров в этой встрече вообще бы не стоял.

«Судейство? Сегодня я бы лучше комментировал игру, а не судейство. Пенальти? Соперник потерял позицию, обхватил Артема и завалил его на траву. Если бы мы забили шесть или семь голов, а мы могли это сделать, то вопрос судейства вообще бы не стоял. Что касается игры, то это была очень хорошая игра с обеих сторон», – сказал Луческу.

Отметим, что победа в данном матче позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Луческу Мирча
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MDAR
1489952207
А че не забили??? Судейство не обсуждается если в "нашу" сторону..........
Ответить
Диктор
1489952593
А забили только два и то спорные.
Ответить
zico2205
1489953009
Что же не забили??? Еще до игры все с судейством было ясно...Зеня нанылся на пенальти еще загодя....С каждым днем Зенит теряет уважение страны...С большими бабками, с громадным админресурсом- но такой чмошный.... Фу.....Позор всей страны....
Ответить
mutabor0992
1489953288
Так а что не забили???
Ответить
mgordeev
1489953835
Зенит+судьи смогли сделать только 2 гола. Чтобы 7 голов забить я даже не знаю что нужно сделать. Может Арсенал убрать? Хотя, вряд ли поможет.
Ответить
Beim
1489954557
Луческу: «Мы могли забить «Арсеналу» шесть-семь голов, и тогда бы вопрос судейства вообще не стоял» Но не забили, значит вопрос стоит
Ответить
пряник929
1489954593
Арсенал мог и не пропустить... фантазировать не надо. Зенит играет , не играет - все одно: тренер и игроки миллионеры бабки коробками отгружают, Газпром доят, за счет России. За границей цена газа падает, у нас растет. Хохлы вообще по тихому с трубы отбирают и не платят. Бардак.
Ответить
Puteec
1489954771
Так че не забил.
Ответить
cska-62
1489956103
Честнее начинать матчи "Зенита" со счёта 2:0 в его пользу. И при игре в меньшинстве команды соперника. И судить честно. Тогда хоть какие-то шансы у жертв будут. Сегодня же шансов никаких! Судьи полностью контролируют ход игры и результат! Два матча судьи отсудили более или менее честно (Вернблума, правда, всё равно удаляли при очень сомнительных обстоятельствах!), так сразу - "голевая засуха"! Сегодня было продолжение. Третий матч без забитых по правилам мячей. Но два придумал судья Еськов. Москвич, кстати, которые якобы питерцев "убивают"... :-))). На самом деле - рисуют им очки!
Ответить
Мары
1489959723
Вот тварь то аа ? Как его клубу что ни так, то рука Москвы. Как у него всё гуд, так:"Судейство? Сегодня я бы лучше комментировал игру, а не судейство" Это даже не тренер.Это блядский пересмешник.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+