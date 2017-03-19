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    Луческу: «Мы могли забить «Арсеналу» шесть-семь голов, и тогда бы вопрос судейства вообще не стоял»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) затронул тему судейства. По словам румынского специалиста, если бы петербургский клуб отправил в ворота соперника шесть-семь голов, то вопрос работы арбитров в этой встрече вообще бы не стоял.

    «Судейство? Сегодня я бы лучше комментировал игру, а не судейство. Пенальти? Соперник потерял позицию, обхватил Артема и завалил его на траву. Если бы мы забили шесть или семь голов, а мы могли это сделать, то вопрос судейства вообще бы не стоял. Что касается игры, то это была очень хорошая игра с обеих сторон», – сказал Луческу.

    Отметим, что победа в данном матче позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2017 22:34
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 марта 2017, 15:05

      Какой-то смешной главный тренер Зенита.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 14:00

      Так не бывает - здесь прав там не прав -надо быть обэективным - если вы не нуждаетесь в судьях почему тогда не забили 7 голов - если вы принимаете все это не надо ныть про судейство - и все наши тренеры такие им косточку кинут - и уже все судьи святые и судят на вышшем уровне

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 марта 2017, 10:06

      могли бы, а чего не забили, трепаться много ума не надо

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 марта 2017, 07:58

      Господи,он и тут-то умудрился похныкать...

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 марта 2017, 07:57

      Но забили два, один с левого пеналя другой из офсайда. Три очка опять пахнут.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2017, 07:25

      Ну так и в чем дело?

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 марта 2017, 06:52

      так надо было забивать, и сейчас не истерить... как всегда все упирается в судейство, достали уже если сами не играют...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 марта 2017, 06:23

      А кто же не дал забить? Вот получилось: один с сомнительного пенальти, второй из вне игры (Дании сам признался)...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 марта 2017, 05:09

      Могли ключевое слово, но почему то голов с игры по итогу ноль. После первого тайма 1 удар в створ... А дальше с пенки и с оффсайда... По пенке повросов нет, руками держал... Но в каждом туре вопросы по судьям стоят... может уже ввести автоматическое определение взятия ворот и положения оффсайда? Там нужно то всего несколько датчиков...

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 20 марта 2017, 00:46

      А что же тогда забили два и причём весьма и весьма спорных,,,это если мягко сказать

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