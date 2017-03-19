Луческу: «Мы могли забить «Арсеналу» шесть-семь голов, и тогда бы вопрос судейства вообще не стоял»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) затронул тему судейства. По словам румынского специалиста, если бы петербургский клуб отправил в ворота соперника шесть-семь голов, то вопрос работы арбитров в этой встрече вообще бы не стоял.

«Судейство? Сегодня я бы лучше комментировал игру, а не судейство. Пенальти? Соперник потерял позицию, обхватил Артема и завалил его на траву. Если бы мы забили шесть или семь голов, а мы могли это сделать, то вопрос судейства вообще бы не стоял. Что касается игры, то это была очень хорошая игра с обеих сторон», – сказал Луческу.

Отметим, что победа в данном матче позволила петербургскому клубу набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего «Спартака» до шести баллов.