На матче «Крылья Советов» – «Ростов» ожидается свыше 5 тысяч зрителей

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» посетят свыше 5 тысяч зрителей. Как сообщается на официальном сайте самарского клуба, около 30 болельщиков будут поддерживать ростовчан.

Хозяева проведут игру в футболках синего цвета (темно-синие шорты). Гости сыграют в футболках и шортах желтого цвета.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

На данный момент «Крылья Советов» имеют на своем счету 15 очков и занимают 15-ю позицию в турнирной таблице. В активе «Ростова» – 29 баллов и восьмое место.