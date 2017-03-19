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    На матче «Крылья Советов» – «Ростов» ожидается свыше 5 тысяч зрителей

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» посетят свыше 5 тысяч зрителей. Как сообщается на официальном сайте самарского клуба, около 30 болельщиков будут поддерживать ростовчан.

    Хозяева проведут игру в футболках синего цвета (темно-синие шорты). Гости сыграют в футболках и шортах желтого цвета.

    Напомним, что встреча между командами состоится сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    На данный момент «Крылья Советов» имеют на своем счету 15 очков и занимают 15-ю позицию в турнирной таблице. В активе «Ростова» – 29 баллов и восьмое место.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    19.03.2017 12:32
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