Червиченко: «Спартак» в матче с «Локомотивом» продемонстрировал игру, близкую к чемпионской»

В одном я соглашусь, когда Локомотив забил, у меня даже не было сомнений, что Спартак забьёт. Много брака в игре было у обеих команд. Хочется видеть Спартак, Локомотив, ЦСКА, Зенит, Рубин, Ростов, Краснодар и Динамо(когда вернётся), равными соперниками, сильными. Чтобы каждый матч проходил на высоком уровне, за рубежом, что бы говорили, "вот это да - ребята и в еврокубках могут добиться хороших результатов". А мы гордо смотрели на наших ребят. А, и давайте без вражды клубной пожалуйста. Мы соперники, а не враги, так неприятно смотреть на этот срач. Выиграл ЦСКА, допустим Спартак, что бы фанаты не говорили "Конченные свиньи мы поставили вас на место", а поддержали нас, "Хороший матч, достойный противник" и наоборот если Спартак выиграет ЦСКА. Да и с другими соперниками. Соперничество да,а вражда нам не нужна. А вернувшись к Спартаку, желаю, что бы игра стала качественнее и зрелищнее, чемпионства тебе, заждались мы. Удачи всем оппонентам в ЧР и КР.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Экс-руководитель красно-белых выразил мнение, что лидер первенства показал футбол, достойный чемпиона.
«Безусловно, игра получилась замечательная. Обратите внимание, за пять минут до конца, за минуту и в добавленное время ни одна из команд его не тянула. Ни «Локомотив» не играл на ничью, ни «Спартак». Обе неслись вперед, хотя железнодорожники делали это более сумбурно и безбашенно. Это говорит о том, что обе команды до конца хотели победить и не исключено, что после матча кто-то и в раздевалке куда-то по-прежнему пытался бежать...
Если раньше я считал, что первая строчка «Спартака» – во многом следствие везения, то накануне он показал игру, близкую к чемпионской. Несмотря на то, что пропустил первым, он все равно и смотрелся лучше, и давил активнее, и содержательнее был, и шансов у него было больше.
То, что красно-белые сравняют счет, у меня даже сомнений не было. Думал, честно говоря, что дожмут соперника. Но в субботу фарт оказался на стороне «Локомотива». В общем, «Спартак» мне очень понравился», – заявил Червиченко.
«Спартак» после 20-го тура опережает идущий на втором месте ЦСКА на девять очков, армейцы сыграли на один матч меньше.