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  • Червиченко: «Спартак» в матче с «Локомотивом» продемонстрировал игру, близкую к чемпионской»

Червиченко: «Спартак» в матче с «Локомотивом» продемонстрировал игру, близкую к чемпионской»

19 марта 2017, 11:44
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Экс-руководитель красно-белых выразил мнение, что лидер первенства показал футбол, достойный чемпиона.

«Безусловно, игра получилась замечательная. Обратите внимание, за пять минут до конца, за минуту и в добавленное время ни одна из команд его не тянула. Ни «Локомотив» не играл на ничью, ни «Спартак». Обе неслись вперед, хотя железнодорожники делали это более сумбурно и безбашенно. Это говорит о том, что обе команды до конца хотели победить и не исключено, что после матча кто-то и в раздевалке куда-то по-прежнему пытался бежать...

Если раньше я считал, что первая строчка «Спартака» – во многом следствие везения, то накануне он показал игру, близкую к чемпионской. Несмотря на то, что пропустил первым, он все равно и смотрелся лучше, и давил активнее, и содержательнее был, и шансов у него было больше.

То, что красно-белые сравняют счет, у меня даже сомнений не было. Думал, честно говоря, что дожмут соперника. Но в субботу фарт оказался на стороне «Локомотива». В общем, «Спартак» мне очень понравился», – заявил Червиченко.

«Спартак» после 20-го тура опережает идущий на втором месте ЦСКА на девять очков, армейцы сыграли на один матч меньше.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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Munez89
1489913347
Ну я бы не сказал, что чемпионскую, с учётом того что Локо в этом году пока никакой. Удачи обеим командам в чемпионате и Кубке страны.
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Baggio1986
1489914187
Он употреблять перестал что ли)
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aurora5858
1489914860
Только игроки сборной- слабое звено.
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MURAD F. A.
1489915619
он в каком состоянии смотрел матч, такие выводы делает
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vladimir-7
1489917061
Спартак с трудом уполз от Анжи и Локомотива, но игра Спартака по червиченко всё равно "чемпионская".
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Мары
1489917435
Червь, последний человек на этом свете, которому я поверю.Эта мразь двуличная ещё своего последнего слова не сказала.Кстати, а кто нибудь в курсе, что агентом деревянного Дзюбы, является человечек очень близкий к Червю ? Делайте выводы господа.
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alexidj
1489920473
о_О Червяк ты точно это сказал?
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BatmanIsJesus
1489920742
В одном я соглашусь, когда Локомотив забил, у меня даже не было сомнений, что Спартак забьёт. Много брака в игре было у обеих команд. Хочется видеть Спартак, Локомотив, ЦСКА, Зенит, Рубин, Ростов, Краснодар и Динамо(когда вернётся), равными соперниками, сильными. Чтобы каждый матч проходил на высоком уровне, за рубежом, что бы говорили, "вот это да - ребята и в еврокубках могут добиться хороших результатов". А мы гордо смотрели на наших ребят. А, и давайте без вражды клубной пожалуйста. Мы соперники, а не враги, так неприятно смотреть на этот срач. Выиграл ЦСКА, допустим Спартак, что бы фанаты не говорили "Конченные свиньи мы поставили вас на место", а поддержали нас, "Хороший матч, достойный противник" и наоборот если Спартак выиграет ЦСКА. Да и с другими соперниками. Соперничество да,а вражда нам не нужна. А вернувшись к Спартаку, желаю, что бы игра стала качественнее и зрелищнее, чемпионства тебе, заждались мы. Удачи всем оппонентам в ЧР и КР.
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