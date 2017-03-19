Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Спартак» в матче с «Локомотивом» продемонстрировал игру, близкую к чемпионской»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Экс-руководитель красно-белых выразил мнение, что лидер первенства показал футбол, достойный чемпиона.

    «Безусловно, игра получилась замечательная. Обратите внимание, за пять минут до конца, за минуту и в добавленное время ни одна из команд его не тянула. Ни «Локомотив» не играл на ничью, ни «Спартак». Обе неслись вперед, хотя железнодорожники делали это более сумбурно и безбашенно. Это говорит о том, что обе команды до конца хотели победить и не исключено, что после матча кто-то и в раздевалке куда-то по-прежнему пытался бежать...

    Если раньше я считал, что первая строчка «Спартака» – во многом следствие везения, то накануне он показал игру, близкую к чемпионской. Несмотря на то, что пропустил первым, он все равно и смотрелся лучше, и давил активнее, и содержательнее был, и шансов у него было больше.

    То, что красно-белые сравняют счет, у меня даже сомнений не было. Думал, честно говоря, что дожмут соперника. Но в субботу фарт оказался на стороне «Локомотива». В общем, «Спартак» мне очень понравился», – заявил Червиченко.

    «Спартак» после 20-го тура опережает идущий на втором месте ЦСКА на девять очков, армейцы сыграли на один матч меньше.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      BatmanIsJesus 19 марта 2017, 13:52

      В одном я соглашусь, когда Локомотив забил, у меня даже не было сомнений, что Спартак забьёт. Много брака в игре было у обеих команд. Хочется видеть Спартак, Локомотив, ЦСКА, Зенит, Рубин, Ростов, Краснодар и Динамо(когда вернётся), равными соперниками, сильными. Чтобы каждый матч проходил на высоком уровне, за рубежом, что бы говорили, "вот это да - ребята и в еврокубках могут добиться хороших результатов". А мы гордо смотрели на наших ребят. А, и давайте без вражды клубной пожалуйста. Мы соперники, а не враги, так неприятно смотреть на этот срач. Выиграл ЦСКА, допустим Спартак, что бы фанаты не говорили "Конченные свиньи мы поставили вас на место", а поддержали нас, "Хороший матч, достойный противник" и наоборот если Спартак выиграет ЦСКА. Да и с другими соперниками. Соперничество да,а вражда нам не нужна. А вернувшись к Спартаку, желаю, что бы игра стала качественнее и зрелищнее, чемпионства тебе, заждались мы. Удачи всем оппонентам в ЧР и КР.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 19 марта 2017, 13:47

      о_О Червяк ты точно это сказал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 12:57

      Червь, последний человек на этом свете, которому я поверю.Эта мразь двуличная ещё своего последнего слова не сказала.Кстати, а кто нибудь в курсе, что агентом деревянного Дзюбы, является человечек очень близкий к Червю ? Делайте выводы господа.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 марта 2017, 12:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак с трудом уполз от Анжи и Локомотива, но игра Спартака по червиченко
      всё равно "чемпионская".

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 19 марта 2017, 12:26

      он в каком состоянии смотрел матч, такие выводы делает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 марта 2017, 12:14

      Только игроки сборной- слабое звено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      Baggio1986 19 марта 2017, 12:03

      Он употреблять перестал что ли)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 марта 2017, 11:49

      Ну я бы не сказал, что чемпионскую, с учётом того что Локо в этом году пока никакой.
      Удачи обеим командам в чемпионате и Кубке страны.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11