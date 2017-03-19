Червиченко: «Спартак» в матче с «Локомотивом» продемонстрировал игру, близкую к чемпионской»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в матче с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ. Экс-руководитель красно-белых выразил мнение, что лидер первенства показал футбол, достойный чемпиона.

«Безусловно, игра получилась замечательная. Обратите внимание, за пять минут до конца, за минуту и в добавленное время ни одна из команд его не тянула. Ни «Локомотив» не играл на ничью, ни «Спартак». Обе неслись вперед, хотя железнодорожники делали это более сумбурно и безбашенно. Это говорит о том, что обе команды до конца хотели победить и не исключено, что после матча кто-то и в раздевалке куда-то по-прежнему пытался бежать...

Если раньше я считал, что первая строчка «Спартака» – во многом следствие везения, то накануне он показал игру, близкую к чемпионской. Несмотря на то, что пропустил первым, он все равно и смотрелся лучше, и давил активнее, и содержательнее был, и шансов у него было больше.

То, что красно-белые сравняют счет, у меня даже сомнений не было. Думал, честно говоря, что дожмут соперника. Но в субботу фарт оказался на стороне «Локомотива». В общем, «Спартак» мне очень понравился», – заявил Червиченко.

«Спартак» после 20-го тура опережает идущий на втором месте ЦСКА на девять очков, армейцы сыграли на один матч меньше.