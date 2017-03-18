Глушаков: «Спартаку» хватило эмоций, но не хватило гола в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил, что матч 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) получился равным. При этом, по мнению игрока, во второй половине встречи красно-белые имели преимущество и могли вырвать победу.

«Эмоций хватило, гола не хватило. Был хороший матч, собрались болельщики, московское дерби, ажиотаж. В принципе, была равная игра. Но во втором тайме мы действовали лучше, контролировали ход встречи. В концовке могли забить и победить», – сказал Глушаков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Наш футбол».

Напомним, что сам Глушаков пропускал поединок против железнодорожников по причине повреждения, полученного в 18-м туре Премьер-лиги в матче с «Анжи» (1:0).