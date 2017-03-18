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    Кутепов: «Отовсюду несется: «Спартак» – чемпион!». Ребята, успокойтесь»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что московский клуб еще рано записывать в чемпионы России. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Отметим, что последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    – Валерий Газзаев высказался на днях: «Если «Спартак» и сейчас не станет чемпионом, то, похоже, не станет уже никогда». Как прокомментируете его слова?

    – Газзаев тренер опытный, выиграл много титулов. С одной стороны, я с ним согласен: сейчас у «Спартака» лучший шанс за последние 16 лет взять золото. С другой – неизвестно, что произойдет через год-два. Может, мы сейчас станем чемпионами и через год защитим титул. В общем, это спорный вопрос. Никто, вероятно, не ждал, что после пятого места в прошлом сезоне команда выстрелит в нынешнем.

    Я считаю, это стало неожиданностью. Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте… В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: «Спартак» чемпион!» Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы. Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно.

    В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.03.2017 16:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 11:38

      Илья, скажи: " Я вот зевну пару раз с Зенитом и пару раз с ЦСКА и не будем мы чемпионами, да?" Так ты за кого, Илья? А?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 марта 2017, 19:13

      Ты лучше за Ари смотри, а не разговаривай!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 18 марта 2017, 17:52

      Уже лет пятнадцать назад успокоились все)))

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 18 марта 2017, 17:25

      смотрю по тв матч и мне слышится только " е5 спартак, е5"..

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 17:03

      Согласен с Ильёй.
      До конца чемпа ещё много матчей.Можно как выиграть , так и проиграть.
      Дождёмся концовки, там всё и увидим.

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 марта 2017, 16:53

      разумное мнение..
      для поросят характерно после какого нибудь кратковременного подъема в игре за последние 16 лет начинать кричать спартак чемпион.. потом почему то все затихают)))

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 марта 2017, 16:53

      у спартака будет как всегда.. плыл,плыл и у берега обосрался..

      -1
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      Рейтинг: +47

      edmund 18 марта 2017, 16:24

      да успокойтесь бомжи, лошади, проводники в вагонах...

      5
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      Рейтинг: +7813

      BarStep > edmund 18 марта 2017, 17:26

      А, что ты всех успокаиваешь... пищеброд, у тебя что то произошло?

      -2
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