Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кутепов: «Отовсюду несется: «Спартак» – чемпион!». Ребята, успокойтесь»

Кутепов: «Отовсюду несется: «Спартак» – чемпион!». Ребята, успокойтесь»

18 марта 2017, 16:01
12

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что московский клуб еще рано записывать в чемпионы России. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Отметим, что последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

– Валерий Газзаев высказался на днях: «Если «Спартак» и сейчас не станет чемпионом, то, похоже, не станет уже никогда». Как прокомментируете его слова?

– Газзаев тренер опытный, выиграл много титулов. С одной стороны, я с ним согласен: сейчас у «Спартака» лучший шанс за последние 16 лет взять золото. С другой – неизвестно, что произойдет через год-два. Может, мы сейчас станем чемпионами и через год защитим титул. В общем, это спорный вопрос. Никто, вероятно, не ждал, что после пятого места в прошлом сезоне команда выстрелит в нынешнем.

Я считаю, это стало неожиданностью. Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте… В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: «Спартак» чемпион!» Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы. Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
edmund
1489843493
да успокойтесь бомжи, лошади, проводники в вагонах...
Ответить
кошмарик
1489845208
у спартака будет как всегда.. плыл,плыл и у берега обосрался..
Ответить
mihail200606
1489845234
разумное мнение.. для поросят характерно после какого нибудь кратковременного подъема в игре за последние 16 лет начинать кричать спартак чемпион.. потом почему то все затихают)))
Ответить
Мары
1489845781
Согласен с Ильёй. До конца чемпа ещё много матчей.Можно как выиграть , так и проиграть. Дождёмся концовки, там всё и увидим.
Ответить
dedruz
1489847143
смотрю по тв матч и мне слышится только " е5 спартак, е5"..
Ответить
ИванЯ
1489848766
Уже лет пятнадцать назад успокоились все)))
Ответить
4agaaa
1489853589
Ты лучше за Ари смотри, а не разговаривай!
Ответить
батог
1489912738
Илья, скажи: " Я вот зевну пару раз с Зенитом и пару раз с ЦСКА и не будем мы чемпионами, да?" Так ты за кого, Илья? А?
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+