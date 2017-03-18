Кутепов: «Отовсюду несется: «Спартак» – чемпион!». Ребята, успокойтесь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что московский клуб еще рано записывать в чемпионы России. На данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Отметим, что последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

– Валерий Газзаев высказался на днях: «Если «Спартак» и сейчас не станет чемпионом, то, похоже, не станет уже никогда». Как прокомментируете его слова?

– Газзаев тренер опытный, выиграл много титулов. С одной стороны, я с ним согласен: сейчас у «Спартака» лучший шанс за последние 16 лет взять золото. С другой – неизвестно, что произойдет через год-два. Может, мы сейчас станем чемпионами и через год защитим титул. В общем, это спорный вопрос. Никто, вероятно, не ждал, что после пятого места в прошлом сезоне команда выстрелит в нынешнем.

Я считаю, это стало неожиданностью. Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте… В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: «Спартак» чемпион!» Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы. Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.