Петраков заявил, что в победе «Томи» над «Амкаром» есть немного чуда

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями после выигранного матча 20-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0). Эта победа стала для сибиряков первой с сентября и всего третьей в текущем розыгрыше турнира.

«Конечно, немножко чуда есть. Второй тайм играли при полном преимуществе «Амкара» и очень тяжело было сдерживать. А первый тайм был хороший, доволен качеством игры. Физически, конечно, мы слабее, особенно молодые ребята, но это связано только с одним проведенным сбором», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

На данный момент «Томь» продолжает замыкать турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 12 очков.