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    Петраков заявил, что в победе «Томи» над «Амкаром» есть немного чуда

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился эмоциями после выигранного матча 20-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0). Эта победа стала для сибиряков первой с сентября и всего третьей в текущем розыгрыше турнира.

    «Конечно, немножко чуда есть. Второй тайм играли при полном преимуществе «Амкара» и очень тяжело было сдерживать. А первый тайм был хороший, доволен качеством игры. Физически, конечно, мы слабее, особенно молодые ребята, но это связано только с одним проведенным сбором», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

    На данный момент «Томь» продолжает замыкать турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 12 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 марта 2017, 14:13

      Молодец Валерий Юрьевич!!!!
      Время делать из пацанов мужчин!!!!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 марта 2017, 14:04

      Чудо или кто то на этом заработал???

      2
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