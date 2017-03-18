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    РФПЛ. «Томь» одолела «Амкар», одержав первую победу с сентября

    В поединке 20-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле с минимальным счетом переиграла «Амкар».

    На 24-й минуте встречи полузащитник сибирской команды Сергей Кузнецов красивым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот пермяков, принеся томичам первую победу с сентября.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кузнецов, 24.

    Томь: Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).

    Амкар: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев (Йовичич, 75), Гасилин (Салугин, 62), Идову, Комолов, Костюков (Зайцев, 57).

    Предупреждения: Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 49 – Гол, 46; Конде, 61; Зайцев, 78; Идову, 84; Йовичи, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 13:21
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 марта 2017, 22:41

      да здравствует рфпл, самая честная футбольная лига в мире!!!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 марта 2017, 19:24

      что сказать... никто не ожидал.. с почином,томичи !

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 18 марта 2017, 16:07

      директор Томи плакал в раздевалке,понимая ,что должен команде премиальные за победу над Амкаром

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 марта 2017, 15:57

      похоже слили пермячки, очень мутный матч, после гола с небольшими интервалами обе команды начали получать горчишники аж 8 штук явно потягивая время.....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 марта 2017, 15:35

      Томичи от отчаяния победили Амкар....не все еще потеряно надо бороться )))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 марта 2017, 15:26

      И Томь еще что-то может! Будут упираться!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 марта 2017, 15:20

      жива еще Томь

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 18 марта 2017, 15:07

      томь красава

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 18 марта 2017, 14:28

      МА-ЛА-ЦЫ Сибиряки!

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 марта 2017, 14:13

      Во дела..

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