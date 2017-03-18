РФПЛ. «Томь» одолела «Амкар», одержав первую победу с сентября

В поединке 20-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле с минимальным счетом переиграла «Амкар».

На 24-й минуте встречи полузащитник сибирской команды Сергей Кузнецов красивым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот пермяков, принеся томичам первую победу с сентября.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кузнецов, 24.

Томь: Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).

Амкар: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев (Йовичич, 75), Гасилин (Салугин, 62), Идову, Комолов, Костюков (Зайцев, 57).

Предупреждения: Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 49 – Гол, 46; Конде, 61; Зайцев, 78; Идову, 84; Йовичи, 90.

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