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РФПЛ. «Томь» одолела «Амкар», одержав первую победу с сентября

18 марта 2017, 13:21
28

В поединке 20-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле с минимальным счетом переиграла «Амкар».

На 24-й минуте встречи полузащитник сибирской команды Сергей Кузнецов красивым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот пермяков, принеся томичам первую победу с сентября.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кузнецов, 24.

Томь: Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов (Большунов, 84), Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).

Амкар: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев (Йовичич, 75), Гасилин (Салугин, 62), Идову, Комолов, Костюков (Зайцев, 57).

Предупреждения: Осипов, 35; Пугин, 37; Попов, 49 – Гол, 46; Конде, 61; Зайцев, 78; Идову, 84; Йовичи, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Амкар-Пермь
Комментарии (28)
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sidul1
1489832732
вот это договоруха!
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4agaaa
1489832859
Браво Томчане!!!
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Dimoshka96
1489833735
видимо игрокам Томи зенит тоже по 30 кусков предложил) им зарплату не платят, а есть хочется, вот они и постарались)
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spam2009
1489833923
интересно какие кэфы были на победу томи.... Я ни на что не намекаю, но
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RedWhiteFans2
1489834213
Хоть убейте, но мне кажется что это чисто букмейкерский расклад. Видимо Томский губер только так смог заработать на з/п игрокам Томи договорившись с Макаром тоже.
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vladimir-7
1489834496
Что с Амкаром? Непонятно.
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zadira56
1489834857
Что с Томью до этого было непонятно.Такое ощущение,что на выезд отправляют молодежку, а основа играет дома.Всё равно молодцы!Мы сами во 2-лигу слились по причине(воров не наказали).Теперь, стараемся удержаться в 1 лиге.а там,посмотрим).Удачи томичам!
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Тяп-Ляп.
1489836498
МА-ЛА-ЦЫ Сибиряки!
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Мясной Упырь
1489841848
похоже слили пермячки, очень мутный матч, после гола с небольшими интервалами обе команды начали получать горчишники аж 8 штук явно потягивая время.....
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Амба Нагорск
1489842433
директор Томи плакал в раздевалке,понимая ,что должен команде премиальные за победу над Амкаром
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