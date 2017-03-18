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    Григоряну хватило шести слов для предматчевого комментария в Каспийске

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал максимально лаконичный комментарий перед встречей с «Оренбургом» в традиционном флеш-интервью в Каспийске, ограничившись лишь шестью словами.

    – Считаете Асильдарова усилением атаки «Анжи»?

    – Да, считаю.

    – Насколько готов Паршивлюк?

    – Посмотрим.

    – У вас есть планы на паузу в чемпионате?

    – Конечно, есть – работать, – сказал Григорян перед игрой.

    Напомним, по итогам встречи в Каспийске «Анжи» победил с минимальным счетом, эта победа стала первой для специалиста на посту главного тренера команды из Махачкалы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2017 01:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 марта 2017, 06:29

      Каждому по машине за победу..

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > пряник929 18 марта 2017, 12:22

      По "Жигулёнку" или по "Бентли"?

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > cska-62 18 марта 2017, 13:57

      Конечно по Ладе Приора!!!!!)))

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