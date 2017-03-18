Григоряну хватило шести слов для предматчевого комментария в Каспийске

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал максимально лаконичный комментарий перед встречей с «Оренбургом» в традиционном флеш-интервью в Каспийске, ограничившись лишь шестью словами.
– Считаете Асильдарова усилением атаки «Анжи»?
– Да, считаю.
– Насколько готов Паршивлюк?
– Посмотрим.
– У вас есть планы на паузу в чемпионате?
– Конечно, есть – работать, – сказал Григорян перед игрой.
Напомним, по итогам встречи в Каспийске «Анжи» победил с минимальным счетом, эта победа стала первой для специалиста на посту главного тренера команды из Махачкалы.
Источник: «Спорт-Экспресс»