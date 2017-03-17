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    Паршивлюк, Брызгалов и Кержаков выйдут с первых минут матча «Анжи» – «Оренбург»

    Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Оренбургом». Напомним, встреча состоится сегодня в Махачкале и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел, Паршивлюк, Эзатолахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.

    «Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.

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    Источник: РПЛ

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    17.03.2017 18:20
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