Мутко: «Решение о недостаточности материалов по матчу «Амкар» – Зенит» вызывает недоумение»

Президент РФС Виталий Мутко признался, что решение КДК о недостаточном количестве видеоматериалов по матчу 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) вызвало у него недоумение.

Напомним, что работа московского арбитра Евгения Турбина по итогам встречи в Перми подверглась критике со стороны петербургского клуба.

«Когда комиссия выносит решение по матчу, оно должно быть понятно всем, оно должно быть не в интересах клуба, а в интересах футбола. Когда выносится решение, что недостаточно видеоматериалов, это вызывает недоумение. Тогда вы их найдите – они есть у клубов, у телевидения.

Вопрос не в том, чтобы осудить арбитра, вопрос в справедливости. Что это значит? Я смотрю – я вижу! Почему кто-то не видит? В этом плане мы еще раз к таким эпизодам будем возвращаться и к статусу таких комиссий тоже.

Мы делаем все, чтобы вопросы судейства были независимыми. Наша задача – создать профессиональный судейский корпус, разработать правильные критерии подготовки судей, реестра, выставления оценок. Для этого мы изменили им экономическую поддержку. Мы только начинаем эту работу – к сожалению, раньше она не проводилась серьезно», – сказал Мутко.