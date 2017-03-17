Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Решение о недостаточности материалов по матчу «Амкар» – Зенит» вызывает недоумение»

Мутко: «Решение о недостаточности материалов по матчу «Амкар» – Зенит» вызывает недоумение»

17 марта 2017, 12:52
13

Президент РФС Виталий Мутко признался, что решение КДК о недостаточном количестве видеоматериалов по матчу 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) вызвало у него недоумение.

Напомним, что работа московского арбитра Евгения Турбина по итогам встречи в Перми подверглась критике со стороны петербургского клуба.

«Когда комиссия выносит решение по матчу, оно должно быть понятно всем, оно должно быть не в интересах клуба, а в интересах футбола. Когда выносится решение, что недостаточно видеоматериалов, это вызывает недоумение. Тогда вы их найдите – они есть у клубов, у телевидения.

Вопрос не в том, чтобы осудить арбитра, вопрос в справедливости. Что это значит? Я смотрю – я вижу! Почему кто-то не видит? В этом плане мы еще раз к таким эпизодам будем возвращаться и к статусу таких комиссий тоже.

Мы делаем все, чтобы вопросы судейства были независимыми. Наша задача – создать профессиональный судейский корпус, разработать правильные критерии подготовки судей, реестра, выставления оценок. Для этого мы изменили им экономическую поддержку. Мы только начинаем эту работу – к сожалению, раньше она не проводилась серьезно», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Мутко Виталий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
diadushka
1489744793
Как это так, чтобы при мне, живом президенте РФС, ранее возглавлявшем Зенит, и Зенит осудили??? Вопрос не в арбитре, а в справедливости! Разве это справедливо?
Ответить
алекс88
1489744883
Не очень уважаемый гражданин мутко....ду ю Спик Инглиш???
Ответить
and4ever86
1489745068
КАРАУЛ! Зенитик обижают! Срочно добавить 20 очков и в будущем на поле выпускать в команде соперника не более 6 человек. Вот , вспомнил такой рассказик http://befutsal.ru/forum/viewtopic.php?id=88. Там правда про ЦСКА, но к нынешнему зениту очень подходит. Только фамилии поменять.
Ответить
vladimir-7
1489745264
Очень часто решения КДК не справедливы, но они ещё и не обоснованны и направлены на защиту только своих интересов, а не футбола в целом.
Ответить
DonBombardir
1489745883
Кто мешал раньше проводить эту работу серьёзно? А, Мутко?
Ответить
АртурZaСМ
1489746459
Правильно Гаджиев сказал был бы на месте Зенита другой клуб к примеру Урал или Уфа этого кипиша бы вообще не было и Мутко бы тут не вписывался и напротив он бы даже сказал , что это полностью игровой момент, что это футбол и такое случается, мол арбитру было тяжело увидеть с такого ракурса и т.д. Все бомжи вокруг пищат... Как мне всё это нравится ухххх)))))
Ответить
Путник 13
1489746763
Почему не сделать систему видеоповторов..при качестве нашего судейства она просто необходима..Если средненьких игрокам платят миллионы то уж на систему контроля деньги должны найтись..
Ответить
bringing
1489748937
Такую шнягу несут....смешно
Ответить
Garrincha58
1489756242
Мутко сделал вид что до него это все есть дело
Ответить
Мары
1489756569
У Мудко очередной взрыв сознания. Бессвязные речи и неконтролируемый фонтан красноречия. На чём он сидит ?
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+