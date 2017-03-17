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    Мутко: «Решение о недостаточности материалов по матчу «Амкар» – Зенит» вызывает недоумение»

    Президент РФС Виталий Мутко признался, что решение КДК о недостаточном количестве видеоматериалов по матчу 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) вызвало у него недоумение.

    Напомним, что работа московского арбитра Евгения Турбина по итогам встречи в Перми подверглась критике со стороны петербургского клуба.

    «Когда комиссия выносит решение по матчу, оно должно быть понятно всем, оно должно быть не в интересах клуба, а в интересах футбола. Когда выносится решение, что недостаточно видеоматериалов, это вызывает недоумение. Тогда вы их найдите – они есть у клубов, у телевидения.

    Вопрос не в том, чтобы осудить арбитра, вопрос в справедливости. Что это значит? Я смотрю – я вижу! Почему кто-то не видит? В этом плане мы еще раз к таким эпизодам будем возвращаться и к статусу таких комиссий тоже.

    Мы делаем все, чтобы вопросы судейства были независимыми. Наша задача – создать профессиональный судейский корпус, разработать правильные критерии подготовки судей, реестра, выставления оценок. Для этого мы изменили им экономическую поддержку. Мы только начинаем эту работу – к сожалению, раньше она не проводилась серьезно», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2017 12:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100649

      zigbert 17 марта 2017, 16:45

      Господин Мутко пора вам идти на заслуженный отдых, а не парить мозги любителям футбола.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 16:16

      У Мудко очередной взрыв сознания.
      Бессвязные речи и неконтролируемый фонтан красноречия.
      На чём он сидит ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2017, 16:10

      Мутко сделал вид что до него это все есть дело

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 17 марта 2017, 14:08

      Такую шнягу несут....смешно

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 марта 2017, 13:32

      Почему не сделать систему видеоповторов..при качестве нашего судейства она просто необходима..Если средненьких игрокам платят миллионы то уж на систему контроля деньги должны найтись..

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 марта 2017, 13:27

      Правильно Гаджиев сказал был бы на месте Зенита другой клуб к примеру Урал или Уфа этого кипиша бы вообще не было и Мутко бы тут не вписывался и напротив он бы даже сказал , что это полностью игровой момент, что это футбол и такое случается, мол арбитру было тяжело увидеть с такого ракурса и т.д. Все бомжи вокруг пищат... Как мне всё это нравится ухххх)))))

      3
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 17 марта 2017, 13:18

      Кто мешал раньше проводить эту работу серьёзно? А, Мутко?

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2017, 13:07

      Очень часто решения КДК не справедливы, но они ещё и не обоснованны и
      направлены на защиту только своих интересов, а не футбола в целом.

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 17 марта 2017, 13:04

      КАРАУЛ! Зенитик обижают! Срочно добавить 20 очков и в будущем на поле выпускать в команде соперника не более 6 человек. Вот , вспомнил такой рассказик http://befutsal.ru/forum/viewtopic.php?id=88. Там правда про ЦСКА, но к нынешнему зениту очень подходит. Только фамилии поменять.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 марта 2017, 13:01

      Не очень уважаемый гражданин мутко....ду ю Спик Инглиш???

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > алекс88 17 марта 2017, 13:21

      За Мудко: No it is not. В. Мудко владеет пока только русским, но со словарём.

      -1
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