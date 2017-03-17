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    Ерохин верил в победу над «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин считает, что его команда имела все шансы на то, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед».

    «Неважно, «Манчестер Юнайтед» нам противостоял или другой клуб, это турнир на выбывание, в котором мы хотели пройти дальше. Поэтому, конечно же, мы расстроились.

    Мы уже играли с ними в «Ростове» и понимали, что все возможно. Да, в составе «Манчестера» есть такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, но мы старались играть в свой футбол. Нам пришлось много обороняться, но мы терпели и ждали своих шансов, которые стали появляться во втором тайме. Но реализовать их не сумели», – сказал Ерохин.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» завершился со счетом 1:0. Первая встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 1:1.

    Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

    Источник: ТАСС

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    17.03.2017 11:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      Vaval 17 марта 2017, 15:43

      Все верили, могли же ведь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 марта 2017, 11:34

      16.5 лямов уже не плохо, САМИ себе на погашение долгов пашите!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 17 марта 2017, 11:19

      Теперь когда МЮ обыграл самого сильного соперника в лиге Европы то уже можно сказать что у МЮ выиграл турнир

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