Мамаев остался недоволен игрой «Краснодара» в длинный пас в матче с «Сельтой»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что его команде так и не удалось толком взять игру под свой контроль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«Делая длинные передачи на нападающего, мы в большей степени теряли мяч. С испанскими командами это чревато тем, что они потом берут мяч под контроль, а тебе приходится тратить силы, чтобы вновь его отобрать.

Поэтому не совсем получилось взять игру под полный контроль», – рассказал Мамаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта» закончился со счетом 0:2. В первом матче также сильнее были испанцы – 2:1.