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  • Мамаев остался недоволен игрой «Краснодара» в длинный пас в матче с «Сельтой»

Мамаев остался недоволен игрой «Краснодара» в длинный пас в матче с «Сельтой»

17 марта 2017, 08:14
15

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что его команде так и не удалось толком взять игру под свой контроль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«Делая длинные передачи на нападающего, мы в большей степени теряли мяч. С испанскими командами это чревато тем, что они потом берут мяч под контроль, а тебе приходится тратить силы, чтобы вновь его отобрать.

Поэтому не совсем получилось взять игру под полный контроль», – рассказал Мамаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта» закончился со счетом 0:2. В первом матче также сильнее были испанцы – 2:1.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Сельта Мамаев Павел
Комментарии (15)
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bset
1489730402
4я команда России против 11й команды Испании. Наглядно демонстрирует уровень нашего чемпионата. Надо расти!
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Obojaemiy
1489731021
Да ты ДНО!!! уйди из футбола. Что ты , что дружок твой Кокоша вы НУЛИ!!!! Позор Российского футбола. Всю игру проходил пешком как мешок с г*вном!
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kanav67
1489734821
Мамаев слишком часто начинает считать себя звездой. Старания и настроя в его игре практически не было. Если бы он играл с таким же желанием как Гранквист, Классон или Газинский, о мог бы о чем то говорить.
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ijgjr
1489735815
Игра Краснодара и Ростова показало как слаба уровень технической подготовки наших спортсменов - жаль - но это уже вопросы в подготовке к детским тренерам и специалистам от футбола
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Krasnodar 123
1489735920
ШАЛИМОВ ПОЛНЫЙ БЕЗДАРЬ НЕ МОЖЕТ НАЛАДИТЬ НИ ЗАЩИТУ НИ АТАКУ! НЕ ТРЕНЕРИШКА НЕ ФИЗРУК, А ВООБЩЕ НОЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ! ЕЩЕ ОСЕНЬЮ СЛЕПОМУ БЫЛО ВИДНО, ЧТО ЕГО НАДО ГНАТЬ В ТРИ ШЕИ, НО ГАЛИЦКОМУ ВИДНЕЕ ЕМУ БАБКИ ПЛАТИТЬ!
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forward33
1489739295
Ну кто же виноват?
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diadushka
1489739370
Махать руками после матча - мало толку! Быть недовольным ты умеешь, да и только! На поле ты ползешь не резче, чем улитка! Поэтому - закрой свою калитку!
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stream15
1489740742
Мамаеву надо было шампусика выпить.
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sochi-2013
1489746636
Еще раз утверждаю, что Шалимов не подходит для стиля Краснодара. Это не значит, что он плохой тренер, но ..."каждому овощу-свой фрукт".
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erma
1489757511
Проблема не в самих длинных передачах, а в их точности, то есть в функциональной готовности игроков.
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