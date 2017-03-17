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    Мамаев остался недоволен игрой «Краснодара» в длинный пас в матче с «Сельтой»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что его команде так и не удалось толком взять игру под свой контроль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

    «Делая длинные передачи на нападающего, мы в большей степени теряли мяч. С испанскими командами это чревато тем, что они потом берут мяч под контроль, а тебе приходится тратить силы, чтобы вновь его отобрать.

    Поэтому не совсем получилось взять игру под полный контроль», – рассказал Мамаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Сельта» закончился со счетом 0:2. В первом матче также сильнее были испанцы – 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 08:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3120

      erma 17 марта 2017, 16:31

      Проблема не в самих длинных передачах, а в их точности, то есть в функциональной готовности игроков.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 17 марта 2017, 13:30

      Еще раз утверждаю, что Шалимов не подходит для стиля Краснодара. Это не значит, что он плохой тренер, но ..."каждому овощу-свой фрукт".

      0
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 17 марта 2017, 11:52

      Мамаеву надо было шампусика выпить.

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 марта 2017, 11:29

      Махать руками после матча - мало толку!
      Быть недовольным ты умеешь, да и только!
      На поле ты ползешь не резче, чем улитка!
      Поэтому - закрой свою калитку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 марта 2017, 11:28

      Ну кто же виноват?

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 марта 2017, 10:32

      ШАЛИМОВ ПОЛНЫЙ БЕЗДАРЬ НЕ МОЖЕТ НАЛАДИТЬ НИ ЗАЩИТУ НИ АТАКУ! НЕ ТРЕНЕРИШКА НЕ ФИЗРУК, А ВООБЩЕ НОЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ! ЕЩЕ ОСЕНЬЮ СЛЕПОМУ БЫЛО ВИДНО, ЧТО ЕГО НАДО ГНАТЬ В ТРИ ШЕИ, НО ГАЛИЦКОМУ ВИДНЕЕ ЕМУ БАБКИ ПЛАТИТЬ!

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Krasnodar 123 17 марта 2017, 21:11

      И я об этом все время толкую! Никто не слушает, блин! Не знаю что делать... Может, петицию составить Галицкому или взять с него публичное обещание, что в новом сезоне будет новый тренер (этот уже почти пропал). А то перестанем болеть за Краснодар и все, игнорировать будем. Я, например, уже к этому близок: ну нет игры и все, хоть ты убейся! Ждешь-ждешь игры, а там возня какая-то!

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 17 марта 2017, 10:30

      Игра Краснодара и Ростова показало как слаба уровень технической подготовки наших спортсменов - жаль - но это уже вопросы в подготовке к детским тренерам и специалистам от футбола

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 17 марта 2017, 10:13

      Мамаев слишком часто начинает считать себя звездой. Старания и настроя в его игре практически не было. Если бы он играл с таким же желанием как Гранквист, Классон или Газинский, о мог бы о чем то говорить.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > kanav67 17 марта 2017, 21:15

      Да ладно тебе с Газинским! Опозорился, симулянт. Не ожидал от него такого. Северяне - да! Гранквист смотрел-смотрел на них, да под конец сам попер с мячом к испанским воротам! Молодчага! И Клаэссон старался, но что может один? Распсиховался потом, видно, и уже перестало получаться, заменили. Правильно, наверное. А Подберезкин меня весь матч бесил: на один пас вперед три паса назад и три поперек. Дубина, бл..., второй Дзюба, но тот хоть тыкву подставляет, а этот - ничего.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 марта 2017, 09:10

      Да ты ДНО!!! уйди из футбола. Что ты , что дружок твой Кокоша вы НУЛИ!!!! Позор Российского футбола. Всю игру проходил пешком как мешок с г*вном!

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Obojaemiy 17 марта 2017, 21:17

      Да не! Он неплохой гол Локомотиву забил. Сейчас форму наберет и получше некоторых будет. Я в него верю.

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      Рейтинг: +24996

      bset 17 марта 2017, 09:00

      4я команда России против 11й команды Испании. Наглядно демонстрирует уровень нашего чемпионата. Надо расти!

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