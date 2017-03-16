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Строительство «Ростов-Арены» закончат на два месяца раньше

16 марта 2017, 20:18
10

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о передвижении сроков сдачи «Ростов-Арены».

«Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона 1 ноября. Это означает, что все существующие планы, дорожные карты, должны быть синхронизированы под эти сроки. Еще в декабре мною было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных в 2018 году, переместить на 2017-й и завершить работу в срок, о котором я сказал. Ряд работ, которые придется проводить, связаны с дорогами, Ворошиловским мостом, благоустройством территории», – сказал Голубев.

Изначально завершение работ на объекте планировалось 25-го декабря.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (10)
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marslond
1489685051
Вот это уровень! Ростов даже стадион раньше срока сдаёт))) Зениту есть чему поучиться.
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Dellleone
1489685249
Это вам не дно арена в питере
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Dimonadze
1489685635
Ха-ха! И все сразу арену Зенита вспоминают)))
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Efenval777
1489685810
всегда думаю в первую очередь о своей ЗП..когда про"Зенит" говорят
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Efenval777
1489685872
а в данном случае молодцы) шустро)
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shAD-23
1489686029
Ленинград недоумевает
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Тяп-Ляп.
1489686328
БОМЖ-Арена народу обошлась дороже Крыма.
Ответить
compka
1489688204
В прожектореперисхилтоне спели песню про Зенит-арену (мотив песни Гребенщикова "Город золотой") Под небом голубым есть чудо-стадион С прозрачною отчетностью, но не достроен он На стадионе том всё травы да цветы И строят всё животные невиданной красы Кладет там кафель огнегривый лев И синий вол выравнивает пол Фирма "Золотой орел" не бедствует И живёт довольно припеваючи Там вместо фонарей горит одна звезда Арена будет строиться отныне и всегда Кто хочет, тот и спит, кто в смете, тот и свят И это всё из-за вола, его там все бодрят А если чудо вдруг произойдет И стадион достроит сам себя Нет, ребята, это невозможно Чудо с РПЦ не согласовано
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Мары
1489691223
Ура товарищи. Громкие продолжительные аплодисменты.......!
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StasRostovSelmash
1489730946
То что сдадут Арену в срок ,сомнений нет. А вот благоустройством территории еще долго заниматься. Там еще болото вокруг
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