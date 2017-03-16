Строительство «Ростов-Арены» закончат на два месяца раньше

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о передвижении сроков сдачи «Ростов-Арены».

«Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона 1 ноября. Это означает, что все существующие планы, дорожные карты, должны быть синхронизированы под эти сроки. Еще в декабре мною было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных в 2018 году, переместить на 2017-й и завершить работу в срок, о котором я сказал. Ряд работ, которые придется проводить, связаны с дорогами, Ворошиловским мостом, благоустройством территории», – сказал Голубев.

Изначально завершение работ на объекте планировалось 25-го декабря.