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    Строительство «Ростов-Арены» закончат на два месяца раньше

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о передвижении сроков сдачи «Ростов-Арены».

    «Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона 1 ноября. Это означает, что все существующие планы, дорожные карты, должны быть синхронизированы под эти сроки. Еще в декабре мною было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных в 2018 году, переместить на 2017-й и завершить работу в срок, о котором я сказал. Ряд работ, которые придется проводить, связаны с дорогами, Ворошиловским мостом, благоустройством территории», – сказал Голубев.

    Изначально завершение работ на объекте планировалось 25-го декабря.

    Источник: ТАСС

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    16.03.2017 20:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14

      StasRostovSelmash 17 марта 2017, 09:09

      То что сдадут Арену в срок ,сомнений нет. А вот благоустройством территории еще долго заниматься. Там еще болото вокруг

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 22:07

      Ура товарищи.
      Громкие продолжительные аплодисменты.......!

      -3
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      Рейтинг: +1297

      compka 16 марта 2017, 21:16

      В прожектореперисхилтоне спели песню про Зенит-арену (мотив песни Гребенщикова "Город золотой")

      Под небом голубым есть чудо-стадион
      С прозрачною отчетностью, но не достроен он
      На стадионе том всё травы да цветы
      И строят всё животные невиданной красы

      Кладет там кафель огнегривый лев
      И синий вол выравнивает пол
      Фирма "Золотой орел" не бедствует
      И живёт довольно припеваючи

      Там вместо фонарей горит одна звезда
      Арена будет строиться отныне и всегда
      Кто хочет, тот и спит, кто в смете, тот и свят
      И это всё из-за вола, его там все бодрят

      А если чудо вдруг произойдет
      И стадион достроит сам себя
      Нет, ребята, это невозможно
      Чудо с РПЦ не согласовано




      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 16 марта 2017, 20:45

      БОМЖ-Арена народу обошлась дороже Крыма.

      2
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      Рейтинг: +17

      shAD-23 16 марта 2017, 20:40

      Ленинград недоумевает

      3
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 20:37

      а в данном случае молодцы) шустро)

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      Рейтинг: +107

      Efenval777 16 марта 2017, 20:36

      всегда думаю в первую очередь о своей ЗП..когда про"Зенит" говорят

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 16 марта 2017, 20:33

      Ха-ха! И все сразу арену Зенита вспоминают)))

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 марта 2017, 20:27

      Это вам не дно арена в питере

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 марта 2017, 20:24

      Вот это уровень! Ростов даже стадион раньше срока сдаёт))) Зениту есть чему поучиться.

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