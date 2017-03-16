Семин: «Мне грозит дисквалификация от КДК РФС? Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, согласно которой ему грозить дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны. Специалист заявил, что ничего не знает о подобных санкциях со стороны КДК РФС.

– Была информация, что вас могут серьезно оштрафовать и даже дисквалифицировать за выход за пределы технической зоны...

– В первый раз слышу от вас! Откуда эта информация?

– Официально – от КДК РФС...

– Думаю, что это неправильно. Вышел я, может, всего лишь на метр за линию. Не знаю, кто там мерил расстояние и контролировал. Я не вижу в этом негативных моментов в отношении футбола. Обычные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?! Нет.

– Насколько тяжело будет контролировать эмоции в дерби со «Спартаком»?

– Посмотрим. Как пойдет дело!

Матч против «Спартака» состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.