Семин: «Мне грозит дисквалификация от КДК РФС? Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?!»

Это идиотизм.
Локомотив должен быть полностью боеспособным.
Нам играть в поддавки не к лицу.
Палыч должен руководить своими бойцами.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, согласно которой ему грозить дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны. Специалист заявил, что ничего не знает о подобных санкциях со стороны КДК РФС.
– Была информация, что вас могут серьезно оштрафовать и даже дисквалифицировать за выход за пределы технической зоны...
– В первый раз слышу от вас! Откуда эта информация?
– Официально – от КДК РФС...
– Думаю, что это неправильно. Вышел я, может, всего лишь на метр за линию. Не знаю, кто там мерил расстояние и контролировал. Я не вижу в этом негативных моментов в отношении футбола. Обычные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?! Нет.
– Насколько тяжело будет контролировать эмоции в дерби со «Спартаком»?
– Посмотрим. Как пойдет дело!
Матч против «Спартака» состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.