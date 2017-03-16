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    Семин: «Мне грозит дисквалификация от КДК РФС? Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, согласно которой ему грозить дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны. Специалист заявил, что ничего не знает о подобных санкциях со стороны КДК РФС.

    – Была информация, что вас могут серьезно оштрафовать и даже дисквалифицировать за выход за пределы технической зоны...

    – В первый раз слышу от вас! Откуда эта информация?

    – Официально – от КДК РФС...

    – Думаю, что это неправильно. Вышел я, может, всего лишь на метр за линию. Не знаю, кто там мерил расстояние и контролировал. Я не вижу в этом негативных моментов в отношении футбола. Обычные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?! Нет.

    – Насколько тяжело будет контролировать эмоции в дерби со «Спартаком»?

    – Посмотрим. Как пойдет дело!

    Матч против «Спартака» состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2017 16:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 22:11

      Это идиотизм.
      Локомотив должен быть полностью боеспособным.
      Нам играть в поддавки не к лицу.
      Палыч должен руководить своими бойцами.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 16 марта 2017, 20:52

      шпалыч!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 16 марта 2017, 19:59

      Юрий Павлович, мы Вас любим и уважаем! Выполняйте свою работу и не обращайте внимание на продажных журналистов, которые раздули скандал из ничего. В РФС сказано, что возможна дисквалификация, если подобное будет повторяться. Терпеть не могу продажных журналюг.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Антибиотик 17 марта 2017, 13:09

      не продажны журналистов не бывает - это их заработок - а так они никому не нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2017, 18:34

      А вдруг Спартак обыграете, не дай бог!

      5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 марта 2017, 18:23

      Вот увидите- Паровоз остановит Спартак...Не надо было Семина задевать...

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 марта 2017, 17:12

      что за бред?
      Не засирайте дерби!!!
      Палыч обязательно должен быть в строю!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2017, 16:59

      Шантаж, перед игрой со Спартаком.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      никорос > ZenitGunner 16 марта 2017, 20:50

      я бы сказал скорее Венгер, чем Фергюсон

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2017, 16:54

      Пока КДК придумывает как обезглавить Локомотив в игре со Спартаком. Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 16 марта 2017, 16:52

      За грубую форму посадят

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