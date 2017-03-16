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  • Семин: «Мне грозит дисквалификация от КДК РФС? Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?!»

Семин: «Мне грозит дисквалификация от КДК РФС? Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?!»

16 марта 2017, 16:45
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, согласно которой ему грозить дисквалификация на три матча за выход за пределы технической зоны. Специалист заявил, что ничего не знает о подобных санкциях со стороны КДК РФС.

– Была информация, что вас могут серьезно оштрафовать и даже дисквалифицировать за выход за пределы технической зоны...

– В первый раз слышу от вас! Откуда эта информация?

– Официально – от КДК РФС...

– Думаю, что это неправильно. Вышел я, может, всего лишь на метр за линию. Не знаю, кто там мерил расстояние и контролировал. Я не вижу в этом негативных моментов в отношении футбола. Обычные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?! Нет.

– Насколько тяжело будет контролировать эмоции в дерби со «Спартаком»?

– Посмотрим. Как пойдет дело!

Матч против «Спартака» состоится 18 марта в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (15)
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bringing
1489672355
За грубую форму посадят
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vladimir-7
1489672478
Пока КДК придумывает как обезглавить Локомотив в игре со Спартаком. Посмотрим.
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Zeff
1489672775
Шантаж, перед игрой со Спартаком.
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4agaaa
1489673531
что за бред? Не засирайте дерби!!! Палыч обязательно должен быть в строю!
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zico2205
1489677788
Вот увидите- Паровоз остановит Спартак...Не надо было Семина задевать...
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Zeff
1489678498
А вдруг Спартак обыграете, не дай бог!
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Антибиотик
1489683591
Юрий Павлович, мы Вас любим и уважаем! Выполняйте свою работу и не обращайте внимание на продажных журналистов, которые раздули скандал из ничего. В РФС сказано, что возможна дисквалификация, если подобное будет повторяться. Терпеть не могу продажных журналюг.
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nikita08
1489686730
шпалыч!!!!!
Ответить
Мары
1489691466
Это идиотизм. Локомотив должен быть полностью боеспособным. Нам играть в поддавки не к лицу. Палыч должен руководить своими бойцами.
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