Источник: Торбинский летом может оказаться в тульском «Арсенале»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский, чей контракт с клубом истекает ближайшим летом, близок к переходу в тульский «Арсенал». Сообщается, что туляки вели переговоры с футболистом еще зимой, однако к соглашению прийти не удалось.

«Наш клуб уже пытался подписать контракт с Торбинским в ходе зимнего трансферного окна, но тогда не удалось согласовать все детали перехода. Мы вернемся к этому вопросу летом, но для этого надо понять, будет ли «Арсенал» играть в Премьер-лиге в будущем сезоне», – заявил источник в «Арсенале», знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне на счету Торбинского 18 матчей во всех турнирах.