Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Торбинский летом может оказаться в тульском «Арсенале»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский, чей контракт с клубом истекает ближайшим летом, близок к переходу в тульский «Арсенал». Сообщается, что туляки вели переговоры с футболистом еще зимой, однако к соглашению прийти не удалось.

    «Наш клуб уже пытался подписать контракт с Торбинским в ходе зимнего трансферного окна, но тогда не удалось согласовать все детали перехода. Мы вернемся к этому вопросу летом, но для этого надо понять, будет ли «Арсенал» играть в Премьер-лиге в будущем сезоне», – заявил источник в «Арсенале», знакомый с ситуацией.

    В текущем сезоне на счету Торбинского 18 матчей во всех турнирах.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11