Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия: «Рубин» показывает не очень хороший футбол»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия заявил, что команде стоит продолжать работать над улучшением игры, хотя очки в копилке прибавляются.

    «Нам надо прибавлять не только в результате, а в очень многих компонентах. Были матчи по ходу сезона, когда мы не набирали очков, но я был доволен игрой. Сейчас ситуация обратная.

    Да, мы не пропускаем, но команда показывает не очень хороший футбол. Бывают разные моменты, но важно, что команда набирает очки. Мы работаем над улучшением игры», – заявил тренер.

    Напомним, что «Рубин» после возобновления сезона сыграл три матча – две победы и одна ничья, ноль пропущенных голов. В рамках 20-го тура «Рубин» встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 марта 2017, 08:25

      ...Хави,давай завтра покажите хороший футбол,но очки должны быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 марта 2017, 19:58

      Так надо в футбол играть ,а не по "лужайке" зеленой гулять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 марта 2017, 17:25

      За две предсезонки игроки Рубина больше двух передач не научились отдавать! Над улучшением игры работают когда она есть, эта игра, а в вашем случае улучшать нечего!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 марта 2017, 12:42

      Можно даже сказать... Совсем плохой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:09

      Мы это давно видим а ты только сейчас заметил - как бы поздно не оказалось

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11