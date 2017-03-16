Грасия: «Рубин» показывает не очень хороший футбол»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия заявил, что команде стоит продолжать работать над улучшением игры, хотя очки в копилке прибавляются.

«Нам надо прибавлять не только в результате, а в очень многих компонентах. Были матчи по ходу сезона, когда мы не набирали очков, но я был доволен игрой. Сейчас ситуация обратная.

Да, мы не пропускаем, но команда показывает не очень хороший футбол. Бывают разные моменты, но важно, что команда набирает очки. Мы работаем над улучшением игры», – заявил тренер.

Напомним, что «Рубин» после возобновления сезона сыграл три матча – две победы и одна ничья, ноль пропущенных голов. В рамках 20-го тура «Рубин» встретится с «Уралом» в Екатеринбурге.