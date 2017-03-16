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    Ромеу рад слухам об интересе со стороны «Барселоны»

    Полузащитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу признался, что рад слухам о его возможном переходе в «Барселону», но подтвердил, что никаких конкретных предложений ему на этот счет не поступало.

    «Я ничего не слышал конкретного об интересе «Барселоны» к своей персоне, но мне это льстит. Лично со мной никто не связывался.

    Считаю, что мои игровые качества подходят «Барселоне». В данный момент переживаю лучшие времена в своей жизни. Как со спортивной точки зрения, так и личностной. Чувствую себя нужным клубу, ощущаю уважение партнеров по команде», – приводит слова Ромеу Mundo Deportivo.

    Стоит отметить, что Ромеу выступал в составе «Барселоны» с 2010 по 2011 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 12:43

      Деньги на ветер -

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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 марта 2017, 11:11

      Эт всего лишь слухи... тиаго и Баварии забрать и у арсенала... хватит уже своих вернуть нужно

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