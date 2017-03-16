Ромеу рад слухам об интересе со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу признался, что рад слухам о его возможном переходе в «Барселону», но подтвердил, что никаких конкретных предложений ему на этот счет не поступало.

«Я ничего не слышал конкретного об интересе «Барселоны» к своей персоне, но мне это льстит. Лично со мной никто не связывался.

Считаю, что мои игровые качества подходят «Барселоне». В данный момент переживаю лучшие времена в своей жизни. Как со спортивной точки зрения, так и личностной. Чувствую себя нужным клубу, ощущаю уважение партнеров по команде», – приводит слова Ромеу Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Ромеу выступал в составе «Барселоны» с 2010 по 2011 год.