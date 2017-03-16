Бруно: «Ростов» – хорошая команда, получившая опыт в Лиге чемпионов и Лиге Европы»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джанни Бруно восстановился после травмы. Он готовится принять участие уже в ближайшем матче. Сейчас 25-летний бельгиец занимается в общей группе. Всего в текущем сезоне он провел шесть матчей в составе «Крыльев» в Премьер-лиге, записав на свой счет результативную передачу.

– В сентябре на одной из тренировок я повредил лодыжку и начал лечение. В январе я начал заниматься с командой на сборах и спустя неделю у меня появились проблемы с пяткой. Я улетел в Мюнхен, где проходил восстановление в течение нескольких недель. Сейчас я чувствую себя лучше, снова тренируюсь с командой и стараюсь набрать оптимальную форму.

– В воскресенье «Крылья» сыграют с «Ростовом». Чем силен этот коллектив?

– Это хорошая команда. В прошлом году они здорово выступили в чемпионате России. «Ростов» получил хороший опыт, играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Причем они неплохо выступили в обоих турнирах. Против «Ростова» тяжело играть, потому что они хорошо защищаются и ловят соперника на контратаках. Я думаю, что нам предстоит непростой матч. Но мы должны проявить наши лучшие качества и выйти на поле с отличным настроем. Нужно верить, что можем победить «Ростов» и все для этого сделать.

– «Крылья» сыграют этот матч на домашнем стадионе. Это дает дополнительную мотивацию?

– Безусловно. Все очень довольны, ведь мы наконец-то встретимся с нашими болельщиками. Для нас очень важно играть именно для них, ведь они помогают нам побеждать. Надеемся выиграть первый домашний матч после возобновления чемпионата.