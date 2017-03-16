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  • Широков: «Вряд ли «Ростов» претендует на победу в Лиге Европы»

Широков: «Вряд ли «Ростов» претендует на победу в Лиге Европы»

16 марта 2017, 10:16
17

Экс-капитан сборной России Роман Широков не смог оценить выступление «Ростова» в текущем сезоне, так как команда продолжает выступление в Лиге Европы, а вот в российской Премьер-лиге дела идут не так хорошо.

«Трудно сказать, что будет успехом для «Ростова» в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько «Ростов» претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятерку во внутреннем первенстве.

«Ростов» второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятерку РФПЛ», – считает Широков.

После 19 туров «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команде предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» на выезде в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Широков Роман
Комментарии (17)
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Робинзон
1489649825
обыграют англичан возьмут лигу .
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den161
1489650061
широков дурачок?
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T 72
1489650631
В Ростове есть кому думать,что надо делать
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meiram
1489651163
У Ростова отличные менеджеры с поставленной программой развития футбола и при согласованных взаимодействиях с администрацией края добьются значительных успехов! А советчики типа Гинера и Широкова должны молчать в тряпочку!
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Басмачи
1489652197
Собака лает караван ................. это про Широковых верно сказано
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and4ever86
1489652934
Сиди дома, осел!
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Мары
1489654801
Если пройдут англичан, считай Лига их. Вот об этом думать надо, а не о том, кто и на что претендует.
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VVM1964
1489668916
ЧЕМ ДАЛЬШЕ ПРОЙДУТ - ТЕМ БОЛЬШЕ НАС ВСЕХ ПОРАДУЮТ , А ЕЩЕ ЗА БОЕВУЮ И КРАСИВУЮ ИГРУ .
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zico2205
1489669732
Широков - а чего ты добился на европейской арене??? Ты просто завидуешь Ростову, клубу ,который только за один сезон сразился с 3 грандами и выглядел очень достойно...А крепких середнячков успешно прошел...Тебе этого и не снилось...
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a-rakhmatov
1489671772
Ростов, как и все команды претендует на победу...надеемся на успех наших ребят)))
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