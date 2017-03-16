Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Вряд ли «Ростов» претендует на победу в Лиге Европы»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков не смог оценить выступление «Ростова» в текущем сезоне, так как команда продолжает выступление в Лиге Европы, а вот в российской Премьер-лиге дела идут не так хорошо.

    «Трудно сказать, что будет успехом для «Ростова» в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько «Ростов» претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятерку во внутреннем первенстве.

    «Ростов» второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятерку РФПЛ», – считает Широков.

    После 19 туров «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команде предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» на выезде в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 16:42

      Ростов, как и все команды претендует на победу...надеемся на успех наших ребят)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 марта 2017, 16:08

      Широков - а чего ты добился на европейской арене??? Ты просто завидуешь Ростову, клубу ,который только за один сезон сразился с 3 грандами и выглядел очень достойно...А крепких середнячков успешно прошел...Тебе этого и не снилось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 16 марта 2017, 13:33

      Думаю и Широков не станет лучшим игроком Европы.НИКОГДА!!! А Ростов? Посмотрим, подождем и ,главное(!), поболеем(!)...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 марта 2017, 12:59

      для Еврокубков в четверку, обладатель кубка в этом году середняк(либо Уфа, либо Урал, либо Локо, либо Рубин) получит 1 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 16 марта 2017, 12:46

      если МЮ пройдут, то и остальные под силу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:37

      до тебя дошло когда вничью сыграли - тоже будущий футбольный аналитик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 16 марта 2017, 12:03

      Ростов пока в турнире...значит претендует...!!! тем более у команды долги и есть шанс максимально заработать ...РФПЛ таких денег не даст...так что Удачи Ростову!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 12:00

      Если пройдут англичан, считай Лига их.
      Вот об этом думать надо, а не о том, кто и на что претендует.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 марта 2017, 11:51

      Закрой рот,эксперт хренов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 16 марта 2017, 11:28

      Сиди дома, осел!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11