Широков: «Вряд ли «Ростов» претендует на победу в Лиге Европы»

Экс-капитан сборной России Роман Широков не смог оценить выступление «Ростова» в текущем сезоне, так как команда продолжает выступление в Лиге Европы, а вот в российской Премьер-лиге дела идут не так хорошо.

«Трудно сказать, что будет успехом для «Ростова» в Лиге Европы. Успех – это всегда победа в турнире, а сейчас сложно говорить, насколько «Ростов» претендует на этот титул. При этом вряд ли для ростовчан будет успехом, если они пройдут как можно дальше, но не попадут в пятерку во внутреннем первенстве.

«Ростов» второй год в лидерах нашего футбола, команда отлично выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году, потому обязательно захочет и в следующем сезоне попасть в еврокубки. А для этого надо уже вклиниваться в лидирующую пятерку РФПЛ», – считает Широков.

После 19 туров «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команде предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» на выезде в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени.