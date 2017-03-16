Гамула опасается мастерства Ибрагимовича

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться в Англии российская команда в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»​. Особенный акцент он сделал на мастерстве Златана Ибрагимовича. Напомним, матч состоится в четверг, 16 марта, в 23:05 по московскому времени. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

– Вот на «Олд Траффорд» «Ростов» и сыграет на идеальном газоне при 70 тысячах болельщиках…

– С одной стороны, это, конечно, серьезное преимущество хозяев. Но ведь игроки «Ростова», впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле – это плюс для всех. Разве нет?

– Если уж в Ростове на тяжелом поле Ибрагимович отдал голевой пас, то как тогда он сыграет на «Олд Траффорд»?

– Ибрагимович – большая проблема. Как он играет корпусом – загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.

– В Манчестере не сыграют Калачев, Гацкан, Гранат. До сих пор не восстановился Джанаев…

– Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле. От карточек и травм никто не застрахован.