«Боруссия» готова разрешить Гросскройцу тренироваться с резервным составом

Руководство дортмундской «Боруссии» готово предоставить возможность тренироваться со своей командой бывшему игрока Кевину Гросскройцу, который остался без команды в разгар сезона.

«Если бы Гросскройц обратился к нам с просьбой тренироваться у нас, то мы бы не смогли отказать ему. Кевин – заслуженный игрок. Двери «Боруссии» всегда открыты перед ним. Гросскройц является частью нашей футбольной семьи», – сказал исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, что «Штутгарт» досрочно разорвал контракт с Гросскройцем по причине того, что 28-летний футболист оказался замешан в инциденте во время студенческой вечеринки с несовершеннолетними. Гросскройц оказался вовлечен в драку, в результате чего получил травму. Стоит отметить, что в «Боруссии» Гросскройц выступал с 2009 по 2015 год.