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    «Боруссия» готова разрешить Гросскройцу тренироваться с резервным составом

    Руководство дортмундской «Боруссии» готово предоставить возможность тренироваться со своей командой бывшему игрока Кевину Гросскройцу, который остался без команды в разгар сезона.

    «Если бы Гросскройц обратился к нам с просьбой тренироваться у нас, то мы бы не смогли отказать ему. Кевин – заслуженный игрок. Двери «Боруссии» всегда открыты перед ним. Гросскройц является частью нашей футбольной семьи», – сказал исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    Напомним, что «Штутгарт» досрочно разорвал контракт с Гросскройцем по причине того, что 28-летний футболист оказался замешан в инциденте во время студенческой вечеринки с несовершеннолетними. Гросскройц оказался вовлечен в драку, в результате чего получил травму. Стоит отметить, что в «Боруссии» Гросскройц выступал с 2009 по 2015 год.

    Источник: Bild

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    16.03.2017 07:29
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