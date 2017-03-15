«Краснодар» – «Сельта»: на матче ожидается аншлаг

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что все билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» проданы. Напомним, встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

«На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг. Все билеты, ранее выпущенные в продажу, раскуплены. В четверг в продажу поступит последняя тысяча билетов, которая ранее была зарезервирована для испанских болельщиков. Но эта квота не была выкуплена болельщиками «Сельты», – заявили в пресс-службе российского клуба.

Стадион футбольного клуба «Краснодар» вмещает более 34 тысяч зрителей.