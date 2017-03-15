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    «Краснодар» – «Сельта»: на матче ожидается аншлаг

    Пресс-служба «Краснодара» объявила, что все билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» проданы. Напомним, встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг. Все билеты, ранее выпущенные в продажу, раскуплены. В четверг в продажу поступит последняя тысяча билетов, которая ранее была зарезервирована для испанских болельщиков. Но эта квота не была выкуплена болельщиками «Сельты», – заявили в пресс-службе российского клуба.

    Стадион футбольного клуба «Краснодар» вмещает более 34 тысяч зрителей.

    Источник: Р-Спорт

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    15.03.2017 21:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 марта 2017, 08:58

      должны брать испанию.жаль много травм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 марта 2017, 00:18

      Вандерсон и Классен забьют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 16 марта 2017, 00:17

      Ждем победы и выхода в следующую стадию, Краснодар!

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 15 марта 2017, 21:57

      Конечно! На крутой футбол так и должно! Вперёд Краснодар!

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      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 15 марта 2017, 21:56

      Удачи, верю в ВАС!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 15 марта 2017, 21:55

      Даже не сомневался!!! Удачи Краснодар. 12 игрок уже на поле!!!

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