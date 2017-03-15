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«Краснодар» – «Сельта»: на матче ожидается аншлаг

15 марта 2017, 21:38
6

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что все билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» проданы. Напомним, встреча состоится 16 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.

«На матче с «Сельтой» ожидается аншлаг. Все билеты, ранее выпущенные в продажу, раскуплены. В четверг в продажу поступит последняя тысяча билетов, которая ранее была зарезервирована для испанских болельщиков. Но эта квота не была выкуплена болельщиками «Сельты», – заявили в пресс-службе российского клуба.

Стадион футбольного клуба «Краснодар» вмещает более 34 тысяч зрителей.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Краснодар Сельта
Комментарии (6)
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Aleksandeer
1489604128
Даже не сомневался!!! Удачи Краснодар. 12 игрок уже на поле!!!
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SunRomeS
1489604208
Удачи, верю в ВАС!!!
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bringing
1489604272
Конечно! На крутой футбол так и должно! Вперёд Краснодар!
Ответить
Пиво без газа
1489612666
Ждем победы и выхода в следующую стадию, Краснодар!
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KARAT777
1489612703
Вандерсон и Классен забьют
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спартак спартаков1
1489643902
должны брать испанию.жаль много травм
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