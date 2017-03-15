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Рассмотрение дела Кокорина перенесли на 24 марта

15 марта 2017, 16:14
23

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина перенесено с 15 на 24 марта. Решение принято по причине того, что не смог явиться защитник футболиста. Адвокат задействован на другом судебном процессе, который проходит в Пресненском суде

Напомним, что 25 февраля российский форвард на своем транспортном средстве выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 19 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (23)
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Чеба
1489584178
Мляяяяяя. Мертвее чем Кокорин в футболе, только Ласина Траоре. Почему он вообще еще играет?????
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B.G.
1489584246
права отнять, машину продать, деньги с продажи машины перечислить в дет. дом! P.S. И , выгнать из Зенита )
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and4ever86
1489584483
Я почти уверен, что приговорят к высшей мере, лишат инстаграма и отберут лак для волос.
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sochi-2013
1489584651
Редакторы, писать не о чем? Какого-то разводилу пиарите! Он в Динамо лохов разводил, теперь в Зените. Про нормальных ребят писать не интересно?
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афоня72
1489585818
Может уже про футбол писать станем а??
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Добрый Бобер
1489586069
Последняя фраза умело подводит итог всему вышесказанному, а заодно, делает новость футбольной. БРАВО автор!
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bringing
1489587963
Давайте еще больше кокориной ,прям каждый час про кокорину,вся Жизнь в кокориной,кокорина наше всё.
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Gr1goRush
1489592551
Защитники-2. Кокориномания.
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sasha_klub
1489610434
Кокошка ДНО))))))))))))))
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ИванЯ
1489654300
Кокоше надо было в 3 защитника играть)))
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