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    Рассмотрение дела Кокорина перенесли на 24 марта

    Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина перенесено с 15 на 24 марта. Решение принято по причине того, что не смог явиться защитник футболиста. Адвокат задействован на другом судебном процессе, который проходит в Пресненском суде

    Напомним, что 25 февраля российский форвард на своем транспортном средстве выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 19 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 16:14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 марта 2017, 11:51

      Кокоше надо было в 3 защитника играть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 15 марта 2017, 23:40

      Кокошка ДНО))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > sasha_klub 16 марта 2017, 01:00

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      1
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 15 марта 2017, 18:42

      Защитники-2. Кокориномания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 15 марта 2017, 18:36

      Сгнобить ушлёпка ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 15 марта 2017, 18:06

      Ко-ко-ша

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 15 марта 2017, 17:55

      Да по хе руууу

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 15 марта 2017, 17:26

      Давайте еще больше кокориной ,прям каждый час про кокорину,вся Жизнь в кокориной,кокорина наше всё.

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 15 марта 2017, 16:54

      Последняя фраза умело подводит итог всему вышесказанному, а заодно, делает новость футбольной. БРАВО автор!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 марта 2017, 16:50

      Может уже про футбол писать станем а??

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 15 марта 2017, 16:30

      Редакторы, писать не о чем? Какого-то разводилу пиарите! Он в Динамо лохов разводил, теперь в Зените.
      Про нормальных ребят писать не интересно?

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