Рассмотрение дела Кокорина перенесли на 24 марта

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина перенесено с 15 на 24 марта. Решение принято по причине того, что не смог явиться защитник футболиста. Адвокат задействован на другом судебном процессе, который проходит в Пресненском суде

Напомним, что 25 февраля российский форвард на своем транспортном средстве выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 19 матчах.